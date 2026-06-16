Азиатските отбори не познават вкуса на загубата, южноамериканските още нямат победа

Отборите от Южна Америка все още нямат победа на Световнот първенство след изиграването на първите мачове от груповата фаза.
В същото време представителите на Азиатската футболна конфедерация се представят впечатляващо и все още не са допуснали поражение в шест изиграни срещи.
Тази нощ Саудитска Арабия завърши наравно 1:1 с Уругвай, а Иран направи 2:2 с Нова Зеландия. Преди това Южна Корея постигна победа над Чехия с 2:1, Катар направи реми 1:1 с Швейцария, Япония също подели точките с Нидерландия при резултат 2:2, а Австралия надделя над Турция с 2:0.
За разлика от тях, южноамериканските тимове не успяха да спечелят нито един от своите четири мача. Освен равенството на Уругвай, Бразилия също завърши 1:1 срещу Мароко. Парагвай и Еквадор пък претърпяха загуби, съответно от САЩ с 1:4 и от Кот д'Ивоар с 0:1.
От своя страна, европейските отбори са записали скромните 3 победи в общо 10 изиграни мача до момента на турнира.
Снимки: Gettyimages