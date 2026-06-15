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Левски с първа тренировка в Правец

  • 15 юни 2026 | 15:36
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Левски с първа тренировка в Правец

Отборът на Левски проведе първа тренировка от летния си подготвителен лагер в Правец.

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"Сините" пристигнаха на 14 юни в хотел "HYATT REGENCY PRAVETS RESORT", който ще бъде база на отбора до 30 юни. Тимът отново ще провежда тренировките си на "Спортен комплекс Правец", който разполага с три отлично подготвени терена.

В сутрешното занимание пълноценно участие взеха всички футболисти, които старши треньорът на Левски Хулио Веласкес доведе в Правец.

Единствено защитникът Стипе Вуликич остана в хотела, където продължи с възстановителните процедури. За днес, 15 юни е предвидена още една тренировка.

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