Тръмп отбеляза 80-ия си рожден ден със споразумение за Иран и боеве в клетка в Белия дом

Президентът Доналд Тръмп отпразнува вчера 80‑ия си рожден ден, като приветства предварителното споразумение за прекратяване на войната в Иран и организира невъобразимо доскоро шоу с боеве в клетка на Южната морава на Белия дом=

Тръмп от седмици рекламираше предстоящата сделка, а последните удари в конфликта заплашваха да засенчат организираното от UFC зрелище, в което бойци, затворени в метална осмоъгълна клетка, се опитват да спечелят победа с удари, ритници и хватки.

Няколко часа преди началото на двубоите президентът обяви, че споразумението за прекратяване на конфликта „вече е готово“. Той заяви, че САЩ ще прекратят блокадата на Иран и че Ормузкият проток ще бъде отворен, което може да облекчи високите цени на петрола и напрегнатите световни пазари. Но ключовите детайли тепърва предстои да бъдат договорени.

Джъстин Гейджи шокира света с победа над Илия Топурия

Въпреки новината за сделката вниманието на Тръмп бързо се насочи към смесените бойни изкуства, отбелязва АП. На събитието присъстваха висши представители на администрацията и лидери на републиканците, включително директорът на ФБР Каш Пател и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън. Полският президент Карол Навроцки също беше забелязан да влиза в Белия дом.

Тръмп и Уайт тръгнаха заедно от Овалния кабинет към балкона на Синята зала, за да огледат клетката, и станаха прави за химна, докато изтребители прелитаха над тях. Тълпата скандираше „САЩ! САЩ!“.

Trump and Melania Shine at UFC Freedom 250 on His 80th Birthday! 🇺🇸



President Trump is by First Lady Melania’s side, enjoying the historic UFC Freedom 250. Their son Barron can be seen right behind them.



It’s Trump’s 80th birthday — and he’s surrounded by love and patriotism.… https://t.co/FymS0SGgOp pic.twitter.com/Uj7Ydb9Syi — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) June 15, 2026

Над 4000 зрители бяха поканени на временната арена, оборудвана със светлини, озвучаване и огромни екрани. Хиляди други гледаха от близката поляна.

„Това събитие е единствено по рода си, невероятно е. Обожавам го“, каза директорът на UFC Дейна Уайт, близък приятел на президента, по време на петъчна рекламна проява в Мемориала на Линкълн, където бойци се блъскаха и караха пред камерите под спокойния поглед на мраморната статуя на титуляра.

Президентът се опитва да обвърже неделното събитие с по-широките чествания на 250‑годишнината от подписването на Декларацията за независимост. Но то е насочено много повече към самия него — дотолкова, че срещата на Г‑7 беше отложена, за да може президентът да присъства на бойното шоу и след това да отлети директно за Франция, отбелязва АП.

Уикендът обаче не беше само усмивки. Работници прекараха част от него в сваляне на името на президента от Центъра „Кенеди“, на около миля от празненството, след като съдия постанови, че кръщаването му на името на Тръмп е прекалено.

А преди началото на боевете шампионът в средна категория Шон Стрикланд — открит критик на Израел — беше изведен от служители на охраната по неясни причини.

Стрикланд, някога гласовит поддръжник на Тръмп, наскоро заяви в социалните мрежи, че не е поканен да участва в неделното събитие заради позициите си за Израел — нещо, което UFC отрече.

Прогнозите предвиждаха и голяма вероятност от гръмотевични бури и силни ветрове, което доведе до кратко забавяне на началото.

„Писна ми да слушам за времето“, заяви Уайт в петък, преди да признае, че предпочита бъдещите състезания да се провеждат само в зали.

Когато предшественикът на Тръмп, президент Джо Байдън, навърши 80 през ноември 2022 г., той отбеляза събитието частен семеен обяд в Белия дом, припомня АП.

Говорителката на Белия дом Алисън Шустър заяви, че двубоят „ще бъде една от най-зрелищните вечери в американската история“ и че моментът е подходящ.

Тогава Байдън беше най-възрастният президент в историята на САЩ и беше само месеци преди да започне кампания за преизбиране, която по-късно изостави след тежък дебат с Тръмп и бунт сред демократите, притеснени, че е твърде възрастен за втори мандат.

Сега Тръмп е изместил Байдън като най-възрастния избран президент. Конституционно му е забранено да се кандидатира отново, но често се заиграва публично с идеята - въпреки проучвания, показващи нарастващ скептицизъм относно психическото и физическото му здраве, подобни на опасенията, които имаше към предшественика му.

🚨 President Trump ringside with his family as UFC Freedom 250 kicks off on the White House South Lawn!



Joe Rogan: “It’s surreal. It doesn’t seem real. None of it seems real. It’s so crazy… I love it.” pic.twitter.com/2RFP34q2uF — Alec Lace (@AlecLace) June 15, 2026

Проучване на Вашингтон пост, Ей Би Си нюз и Ипсос през април показа, че по-малко от половината американци смятат, че Тръмп има умствената яснота или физическото здраве да служи ефективно като президент. Белият дом отвърна с дълго изявление от бившия лекар на Тръмп в Белия дом, републиканеца Рони Джаксън от Тексас, който заяви, че „издръжливостта, концентрацията и силата“ на Тръмп са изключителни и се виждат всеки ден. Той нарече твърденията за обратното „чиста измислица“ и добави, че притесненията в проучванията се „разпространяват от същите пристрастни, либерални, мразещи Тръмп медии, които напълно игнорираха когнитивния и физически срив, който представляваше президентът Байдън“.

UFC е подходяща метафора за войнствения политически стил на Тръмп. Той е толкова голям фен на политиката като битка в клетка, колкото и на самите боеве. Но президентът на САЩ отдавна е майстор и на политическото отклоняване на вниманието — умишлено насочва хората към нещо различно от управлението му, когато нещата не вървят добре, отбелязва АП.

Докато войната в Иран се проточваше преди неделното съобщение — въпреки седмици уверения от Тръмп, че краят е близо — цените на горивата се качиха до небесата. Новите опасения за инфлация и падащият рейтинг на одобрение на Тръмп помогнаха да се гарантира, че едно невиждано досега парти за рожден ден в Белия дом е истинско отклоняване на вниманието.

„Това е чисто разсейване“, каза Майк Фонтейн, професор по класически науки в Корнел, който го сравни с гладиаторските игри в Древен Рим — когато бойците са се биели за забавление на публиката, за да укрепят популярността на владетелите и да потиснат недоволството.

„Това е класическа стратегия“, каза Фонтейн. „В Древен Рим фразата е била "хляб и зрелища".

Сирил Ган сломи Алекс Перейра и грабна временната титла при най-тежките

Тръмп казва, че UFC плаща за събитието, но пълните разходи не се разкриват. Националната служба за парковете заяви в съдебен документ, че са вложени над 60 милиона долара и десетки хиляди часове труд, а седем правителствени агенции са „отделили значителни ресурси и персонал“.

UFC обяви също, че добавя като официален партньор World Liberty Financial, за да създаде специален бонус фонд от 250 000 долара за победителите в неделните мачове. Криптовалутната компания е съсобственост на семейство Тръмп, основана заедно със специалния дипломатически пратеник на президента Стив Уиткоф и управлявана от сина му Зак.

Бо Никъл се саморазправи с Кайл Даукаус само за един рунд

Тази схема още повече размива границите между финансовите интереси на семейство Тръмп и събитията и строителните проекти, които президентът е поставил като приоритет и е използвал държавни ресурси, за да осъществи.

Все пак Фонтейн казва, че що се отнася до личния усет към зрелищност, склонността на президента през втория му мандат към „твърда мъжественост и груба сила“ съчетава кървавия спорт на UFC с характерното чувство за хумор и шоу на Тръмп.

Маурисио Руфи нокаутира Майкъл Чандлър пред Белия дом

„Президентът Тръмп има талант за това, какъвто се среща веднъж на поколение“, смята професорът.

10-0! Джош Хокит нокаутира Дерик Люис и предизвика Алекс Перейра

Диего Лопес нокаутира Стийв Гарсия на UFC Белия дом

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google