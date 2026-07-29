Джейк Пол създаде повече проблеми на Джошуа от Пренга

Според партньора в Most Valuable Promotions Накиса Бидариан Джейк Пол е оказал по-сериозна съпротива на Антъни Джошуа от Кристиан Пренга. В първия си мач след двубоя с ютюбъра, превърнал се в боксьор, Джейк Пол през декември, Джошуа беше пратен два пъти в нокдаун още в първия рунд от считания за аутсайдер албанец.

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Джошуа успя да се изправи и в двата случая, а след това нокаутира категорично Пренга във втория рунд, за да запази шансовете си за голям сблъсък с Тайсън Фюри в края на годината. Според Бидариан обаче този мач е показал още по-ясно колко добре се е представил Пол срещу Джошуа в продължение на шест рунда, преди британският боксьор в тежка категория да го нокаутира с удар, който счупи челюстта му.

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„Джейк Пол постигна повече от човека, който се би в събота вечер“, заяви Бидариан пред Sky Sports News. „Той издържа шест рунда. Онзи човек приключи за два рунда, въпреки че понасяше същите удари, които понасяше Джейк. Много съм доволен от представянето му, макар че не съм доволен от крайния резултат и не ми хареса, че челюстта му беше счупена. Но най-тежките удари срещу Джейк Пол не направиха това, което причиниха на един истински боксьор в тежка категория в събота.“

Джошуа се завърна на ринга за първи път, откакто оцеля при тежка автомобилна катастрофа в Нигерия, при която загинаха двама негови приятели. Бидариан изрази уважението и възхищението си към Джошуа, който посвети победата над Пренга на приятелите си Сина Гами и Латиф „Латс“ Айоделе.

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„Гордея се с него, възхищавам му се и мисля за него“, каза Бидариан. „Изпращах му съобщения през цялата седмица. Изградихме близки отношения със Сина и случилото се беше тежко за всички нас, но най-тежко беше за семействата им и за Ей Джей, който е част от техния семеен кръг. Това, че седем месеца по-късно той успя да измине пътя до ринга и да се бие с всички тези емоции, със сигурност му е тежало изключително много. Огромно уважение и огромно възхищение.“

Пол не се е качвал на ринга, откакто Джошуа счупи челюстта му на две места, но Бидариан е категоричен, че боксовата му кариера далеч не е приключила. Изпълнителният директор на MVP посочи дълъг списък с възможни съперници за Пол, сред които бившата звезда на UFC Франсис Нгану, британецът Крис Юбанк-младши и световният шампион на WBC в полусредна категория Райън Гарсия.

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„На сто процента отново ще се боксира“, заяви Бидариан. „Джейк иска да се бие с Нгану и Райън Гарсия, но мач с Томи Фюри също има смисъл. Едгар Берланга е много интересен вариант. Харесва ми и идеята за двубой с Крис Юбанк-младши – това също би бил изключително любопитен мач. Бойците от другата страна обаче също трябва да бъдат реалисти. Понякога очакванията им са по-големи от това, което приходите от събитието ни позволяват да им платим.“

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