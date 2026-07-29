Шампион в PFL: Ние не сме по-слаби от бойците в UFC!

Тад Джийн вярва, че е на нивото на тримата най-добри бойци в полусредна категория на UFC.

Джийн (12-0) спечели титлата на Professional Fighters League (PFL) в полусредна категория, след като победи Ернесто Родригес с технически нокаут в третия рунд. Въпреки че прие двубоя само 48 часа по-рано, Родригес затрудни сериозно Джийн и дори свали Силвърбек във втория рунд. Джийн обаче преодоля опасния момент и се върна в мача, за да приключи изтощения Родригес в третата част.

Thad Jean has no doubt where he'd rank among the UFC's welterweights:



"I'm up there. I'm top 3. I know people talk trash about the PFL and say because you're in the PFL, you're nothing.



The level of fighters in the PFL is just as high as the people in the UFC. The reason you… pic.twitter.com/MxvueeNCUs — Ariel Helwani (@arielhelwani) July 28, 2026

Макар мнозина да смятат бойците на UFC за най-добрите в света, Джийн е убеден, че може да се противопостави на елита в полусредна категория. Според американеца само повърхностните фенове приемат, че състезателите на PFL са по-слаби от тези в UFC. Непобеденият шампион осъзнава, че думите му ще предизвикат критики, но твърди, че би могъл да спечели титлата и в UFC.

„Аз съм сред най-добрите. В топ 3 съм“, заяви Джийн пред Ариел Хелуани. „Знам, че хората говорят лошо за PFL и казват: „Ти си в PFL, значи не струваш нищо.“ Нивото на бойците в PFL е също толкова високо, колкото това на състезателите в UFC. Причината да не го разбираш и да не мислиш така е, че си повърхностен фен. Не си истински почитател на ММА. Не разбираш спорта толкова добре, колкото се надяваш или си мислиш. Аз съм на върха в полусредната категория на PFL. Шампион съм и няма нищо, което да ми попречи да стана шампион в полусредна категория и на UFC.“

Джийн се присъедини към PFL през 2023 година, след като беше изиграл само четири професионални двубоя. 28-годишният американец спечели турнира на PFL в полусредна категория през 2025 година, като постигна значими победи над Мухамед Берхамов, Джейсън Джаксън и Логан Сторли.

Междувременно титлата на UFC в полусредна категория ще бъде разиграна на UFC 330 на 15 август в Xfinity Mobile Arena във Филаделфия. Ислам Махачев ще направи първа защита на пояса си при 170 паунда срещу ирландеца Иън Гари.

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