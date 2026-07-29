Шампион в PFL: Ние не сме по-слаби от бойците в UFC!

Тад Джийн вярва, че е на нивото на тримата най-добри бойци в полусредна категория на UFC.
Джийн (12-0) спечели титлата на Professional Fighters League (PFL) в полусредна категория, след като победи Ернесто Родригес с технически нокаут в третия рунд. Въпреки че прие двубоя само 48 часа по-рано, Родригес затрудни сериозно Джийн и дори свали Силвърбек във втория рунд. Джийн обаче преодоля опасния момент и се върна в мача, за да приключи изтощения Родригес в третата част.
Макар мнозина да смятат бойците на UFC за най-добрите в света, Джийн е убеден, че може да се противопостави на елита в полусредна категория. Според американеца само повърхностните фенове приемат, че състезателите на PFL са по-слаби от тези в UFC. Непобеденият шампион осъзнава, че думите му ще предизвикат критики, но твърди, че би могъл да спечели титлата и в UFC.
„Аз съм сред най-добрите. В топ 3 съм“, заяви Джийн пред Ариел Хелуани. „Знам, че хората говорят лошо за PFL и казват: „Ти си в PFL, значи не струваш нищо.“ Нивото на бойците в PFL е също толкова високо, колкото това на състезателите в UFC. Причината да не го разбираш и да не мислиш така е, че си повърхностен фен. Не си истински почитател на ММА. Не разбираш спорта толкова добре, колкото се надяваш или си мислиш. Аз съм на върха в полусредната категория на PFL. Шампион съм и няма нищо, което да ми попречи да стана шампион в полусредна категория и на UFC.“
Джийн се присъедини към PFL през 2023 година, след като беше изиграл само четири професионални двубоя. 28-годишният американец спечели турнира на PFL в полусредна категория през 2025 година, като постигна значими победи над Мухамед Берхамов, Джейсън Джаксън и Логан Сторли.
Междувременно титлата на UFC в полусредна категория ще бъде разиграна на UFC 330 на 15 август в Xfinity Mobile Arena във Филаделфия. Ислам Махачев ще направи първа защита на пояса си при 170 паунда срещу ирландеца Иън Гари.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google