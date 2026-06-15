Сирил Ган сломи Алекс Перейра и грабна временната титла при най-тежките

Сирил Ган победи Алекс Перейра с технически нокаут във втория рунд на основния подгряващ двубой на историческото събитие UFC Белия дом във Вашингтон. С този успех французинът си заслужи временната титла в тежка категория на UFC.

Перейра откри битката с опити за хай-кикове и прави удари в тялото на съперника му. Ган пък отвръщаше с лоу-кикове и прави удари с дясната ръка. И двамата не спираха да се движат и да сменят ъглите на атаките си. В средата на рунда французинът финтира съперника си, че ще потърси събаряне, но след това продължи атаката в стойка с крошета. Ган бе по-активен в тази част, но Перейра отбеляза два поредни десни прави удара в последните секунди.

В началото на втория рунд Перейра бе разклатен със засрещане с десен прав и падна в нокдаун. Ган се опита да го приключи с удари на земята, но 38-годишният бразилец показа сърце и се възстанови и се изправи. Ган обаче продължи офанзивата си и притисна Поатан до клетката, където пласира още мощни крошета. Това доведе до намесата на Хърб Дийн, който сложи край на битката.

Успехът бе 14-ти в 16 професионални двубоя за Сирил Ган.

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