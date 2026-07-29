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Арестуваха бивш претендент за титлата на UFC

  • 29 юли 2026 | 15:38
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Арестуваха бивш претендент за титлата на UFC

Антъни Смит е бил арестуван в щата Небраска и е изправен пред няколко обвинения за тежки престъпления. След първоначална информация на TMZ Sports Деймън Мартин от MMA Fighting потвърди чрез съдебните регистри, че Смит е бил арестуван в понеделник вечерта в 20:44 часа и остава задържан в ареста на окръг Сарпи.

От документацията за ареста става ясно, че срещу него са повдигнати обвинения за отправяне на терористични заплахи, противозаконно лишаване от свобода от първа степен и опит за домашно нападение от първа степен. Подробности за ареста и обстоятелствата, довели до него, все още не са известни. В Небраска домашното насилие, причинило тежка телесна повреда, се класифицира като престъпление от клас 2 и се наказва с до 50 години лишаване от свобода.

Обвиненията за терористични заплахи и противозаконно лишаване от свобода от първа степен са престъпления от клас 3A. За тях се предвиждат до три години затвор, допълнителен надзор до 18 месеца след освобождаването и глоба в размер до 10 000 долара.

Смит, който е бивш претендент за титлата на UFC в полутежка категория, прекрати кариерата си през миналата година след UFC Kansas City, където загуби с нокаут от Джан Минян.

По-рано тази година той се завърна от оттеглянето си, за да участва през април в събитието Gamebred Bareknuckle MMA на Хорхе Масвидал, където победи Чейс Шърман със събмишън.

Смит също така често работи като анализатор в предаванията на UFC.

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