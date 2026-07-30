Огнян Бургазов се окичи бронз на Световното за кадети

Огнян Бургазов завоюва бронз на Световното първенство по борба за кадети в Баку, Азербайджан. Българинът преодоля репешажите в най-леката категория до 45 кг на класическия стил, след като се наложи с технически туш 10:0 над грузинеца Лука Болквадзе, пети от Евро 2026. А малкия финал спечели без борба, след като иранският му съперник Армин Есмаели, първи на световните ученически игри през 2025-а, не излезе поради лекарска забрана.

През май Бургазов взе сребро на Европейското за момчетта.

В другата битка за бронза в сряда Кристиян Кръстев завърши пети при 71-килограмовите. В малкия финал той отстъпи с 1:5 пред Ервин Цузор (Унгария), пети от европейското за момчета през 2023-а.

Ден по-рано Данимир Йорданов зае пето място в категория до 55 кг.

През вчерашния ден стартира първата ни представителка при кадетките – Кристин Илина (43), която загуби в първия кръг и отпадна.

В четвъртък на тепиха излизат Валерия Станчева (53), Андреа Нисева (61) и Наталия Тасева (69).

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