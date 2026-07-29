Кристиян Кръстев ще спори за бронза на Световното за кадети

Кристиян Кръстев ще спори за бронз на Световното първенство по борба за кадети в Азербайджан.

Младият ни талант постигна три победи до момента в категория до 71 кг на класическия стил – справи се с беларусина Сиархей Духи – 1:1, след това преодоля и финландеца Ели Оджала – 3:1, а на четвъртфиналите завърши наравно 5:5 с киргизстанеца Байел Нуралиев.

В полуфиналите Кръстев загуби от настоящия еврошампион Джанес Назарян (Армения) с 0:8.

Кристиян е пети на европейското за момчета, а световното в Азербайджан е дебютното му участие на състезание от подобен ранг.

Междувременно Данимир Йорданов завърши пети при 44-килограмовите. В малкия финал българинът загуби от европейския шампион Едем Пайзиев (Русия) - 0:8. Златото в категорията спечели Диар Аманли (Казахстан), от когото Данимир падна в полуфиналите.

Петото място на младия ни талант е най-доброто му класиране до момента на световно първенство. Той е пети и на Евро 2025.

На репешажите в сряда продължава Огнян Бургазов (45), след като на старта загуби от бъдещия финалист Али Джавади (Турция), европейски шампион, с 0:9.

Останалите ни представители отпаднаха – Борис Крумов (51), Владислав Иванов (60) и Филип Дурев (92).

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