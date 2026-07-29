Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Кристиян Кръстев ще спори за бронза на Световното за кадети

Кристиян Кръстев ще спори за бронза на Световното за кадети

  • 29 юли 2026 | 15:59
  • 132
  • 0
Кристиян Кръстев ще спори за бронза на Световното за кадети

Кристиян Кръстев ще спори за бронз на Световното първенство по борба за кадети в Азербайджан.

Младият ни талант постигна три победи до момента в категория до 71 кг на класическия стил – справи се с беларусина Сиархей Духи – 1:1, след това преодоля и финландеца Ели Оджала – 3:1, а на четвъртфиналите завърши наравно 5:5 с киргизстанеца Байел Нуралиев.

В полуфиналите Кръстев загуби от настоящия еврошампион Джанес Назарян (Армения) с 0:8.

Кристиян е пети на европейското за момчета, а световното в Азербайджан е дебютното му участие на състезание от подобен ранг.

Междувременно Данимир Йорданов завърши пети при 44-килограмовите. В малкия финал българинът загуби от европейския шампион Едем Пайзиев (Русия) - 0:8. Златото в категорията спечели Диар Аманли (Казахстан), от когото Данимир падна в полуфиналите.

Петото място на младия ни талант е най-доброто му класиране до момента на световно първенство. Той е пети и на Евро 2025.

На репешажите в сряда продължава Огнян Бургазов (45), след като на старта загуби от бъдещия финалист Али Джавади (Турция), европейски шампион, с 0:9.

Останалите ни представители отпаднаха – Борис Крумов (51), Владислав Иванов (60) и Филип Дурев (92).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Теодор Христов: Ще бъда 100 пъти по-добър!

Теодор Христов: Ще бъда 100 пъти по-добър!

  • 28 юли 2026 | 19:13
  • 658
  • 0
Мартин Петков: Съперникът ми не подходи с уважение към мен, но след боя беше друго

Мартин Петков: Съперникът ми не подходи с уважение към мен, но след боя беше друго

  • 28 юли 2026 | 18:06
  • 5931
  • 0
Шампионът Шон Стрикланд засипа UFC с критики

Шампионът Шон Стрикланд засипа UFC с критики

  • 28 юли 2026 | 17:24
  • 1486
  • 0
Треньорът на Ей Джей призова: Фокусирайте се върху това, което е възвърнал, а не върху загубеното

Треньорът на Ей Джей призова: Фокусирайте се върху това, което е възвърнал, а не върху загубеното

  • 28 юли 2026 | 14:55
  • 1772
  • 1
Дарън Тил и Йоел Ромеро оглавяват BKFC Манчестър

Дарън Тил и Йоел Ромеро оглавяват BKFC Манчестър

  • 28 юли 2026 | 11:08
  • 824
  • 0
Дейна Уайт иска да подпише с Джервонта Дейвис

Дейна Уайт иска да подпише с Джервонта Дейвис

  • 28 юли 2026 | 10:42
  • 1106
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

  • 29 юли 2026 | 12:20
  • 17971
  • 165
Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

  • 29 юли 2026 | 10:33
  • 23002
  • 71
Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

  • 29 юли 2026 | 07:40
  • 22096
  • 94
Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

Райс: Знаем грешките си и как да ги поправим, вярваме, че ще постигнем добър резултат

  • 29 юли 2026 | 14:39
  • 2237
  • 7
Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 12491
  • 7
Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

  • 29 юли 2026 | 12:21
  • 5101
  • 3