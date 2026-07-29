Дакота Дичева: Искам да се бия в България, планирала съм всичко

Българо-английската ММА звезда Дакота Дичева отново заяви намерението си да се бие в България на голяма галавечер на PFL в бъдеще. Дакота ще се завърне в клетката от 02:00 часа сутринта в неделя срещу Дениз Кийлхолц, а ако спечели, ще се бие за шампионския пояс на PFL в края на 2026-а.

Пред Ариел Хелуани Дакота затвърди желанието си да се бие в България, както беше коментирала и в студиото на Sportal.bg миналата година.

"За първи път ще съм с българското знаме на екипа си. Преди в бойния ми екип имаше само английското знаме, защото от PFL разрешаваха само едно знаме. Аз излизам и с двете знамена, но на екипа ми имаше само Англия. Този път те сложиха и двете. Аз представлявам и двете страни, нали разбираш, имам двойно гражданство. Така че за мен е важно и двете знамена да се веят. Тъкмо се смеехме в колата, защото тази сутрин ми правиха снимките — държа и двете знамена едно по едно нагоре, а майка ми каза, че тя ще публикува английското, а баща ми българското. Смеем се на такива неща, но аз наистина се гордея и с двете.

Българските фенове са толкова страстни! В момента, в който видят това знаме на екипа ми, ще бъдат толкова щастливи. Те са много горди с всеки спортист, който представлява страната. Независимо че не съм родена в България, те ме подкрепят толкова много.

Чувствам, че просто трябва да ме пуснат да се бия в България или в Обединеното кралство сега. Честно казано, мисля, че вероятно бих разпродала зала в България по-добре, отколкото в Обединеното кралство. Най-голямата зала в България мисля, че се казва 'Арена София', която е в столицата, и чувствам, че това би било перфектното място за събитие. Планирала съм си цялото излизане и всичко, имам всичко планирано.

Очевидно България не е място, където те мислят да отидат, но аз чувствам, че е близо до Русия, нали разбираш, имат много руснаци там, така че могат да ги сложат и тях в галавечерта. Близо е до Англия, всеки може да долети, смесица е. И чувствам, че след като спечеля пояса, те просто трябва.

Вече съм измислила как ще изляза към клетката - това са типичните мои български гайди, на които винаги излизам, така че пазя това в тайна. С истинските гайди и с още няколко други готини традиционни неща, които съм планирала", каза Дичева пред Ариел Хелуиани.

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