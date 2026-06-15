Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Бо Никъл се саморазправи с Кайл Даукаус само за един рунд

Бо Никъл се саморазправи с Кайл Даукаус само за един рунд

  • 15 юни 2026 | 06:35
  • 305
  • 0
Бо Никъл се саморазправи с Кайл Даукаус само за един рунд

Бо Никъл продължи възхода си в UFC, след като записа категорична победа над Кайл Даукаус на историческата галавечер UFC Свобода 250 пред Белия дом. Американецът се нуждаеше от по-малко от пет минути, за да приключи двубоя и да добави още един впечатляващ успек към визитката си. Срещата започна с поваляне на бившия борец. На земята Даукаус затвори гарда и успя за известен период да ограничи офанзивата на Никъл. Последният обаче пласира силни лакти и контролираше изцяло позицията. Липсата на активност принуди съдията Джейсън Херцог да върне двамата бойци в стойка малко повече от минута преди края на рунда.

След подновяването на битката Даукаус опита да увеличи натиска и тръгна напред с удари, но именно тогава Никъл намери своя момент. Той пласира перфектна комбинация от прав ляв и мощен десен, който разтърси съперника му и го изпрати на земята. Никъл мигновено се хвърли върху своя съперник и започна да нанася серия от удари на земята. Това принуди съдията да прекрати срещата. Официалното решение дойде при 4:34 минути на първия рунд.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

10-0! Джош Хокит нокаутира Дерик Люис и предизвика Алекс Перейра

10-0! Джош Хокит нокаутира Дерик Люис и предизвика Алекс Перейра

  • 15 юни 2026 | 06:52
  • 390
  • 0
Маурисио Руфи нокаутира Майкъл Чандлър пред Белия дом

Маурисио Руфи нокаутира Майкъл Чандлър пред Белия дом

  • 15 юни 2026 | 06:42
  • 358
  • 0
Диего Лопес нокаутира Стийв Гарсия на UFC Белия дом

Диего Лопес нокаутира Стийв Гарсия на UFC Белия дом

  • 15 юни 2026 | 06:28
  • 327
  • 0
Мъжете на ЦСКА спечелиха отборната титла на първенството по класическа борба в Бургас

Мъжете на ЦСКА спечелиха отборната титла на първенството по класическа борба в Бургас

  • 15 юни 2026 | 03:25
  • 843
  • 1
Злати Чуканова започва на Световната купа в Китай

Злати Чуканова започва на Световната купа в Китай

  • 14 юни 2026 | 14:15
  • 651
  • 0
Георги Танчев записа девета победа на профи ринга

Георги Танчев записа девета победа на профи ринга

  • 14 юни 2026 | 11:24
  • 701
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Япония не се даде на Нидерландия в зрелищно надстрелване през второто полувреме

Япония не се даде на Нидерландия в зрелищно надстрелване през второто полувреме

  • 15 юни 2026 | 00:56
  • 30783
  • 61
Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

Гьокереш и шведската бойна машина унищожиха безобразната тунизийска защита за мечтан старт на Мондиала

  • 15 юни 2026 | 06:40
  • 12351
  • 22
Кот д'Ивоар попари Еквадор в последната минута

Кот д'Ивоар попари Еквадор в последната минута

  • 15 юни 2026 | 04:04
  • 15447
  • 60
Сърбия шокира България във VNL

Сърбия шокира България във VNL

  • 14 юни 2026 | 22:19
  • 94734
  • 224
Германия безжалостно се разправи с Кюрасао и показа колко нелеп може да е новият формат

Германия безжалостно се разправи с Кюрасао и показа колко нелеп може да е новият формат

  • 14 юни 2026 | 21:58
  • 49832
  • 170
Каролина Хърикейнс спечели купа "Стенли" за втори път в историята

Каролина Хърикейнс спечели купа "Стенли" за втори път в историята

  • 15 юни 2026 | 06:16
  • 2902
  • 0