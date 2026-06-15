Бо Никъл се саморазправи с Кайл Даукаус само за един рунд

Бо Никъл продължи възхода си в UFC, след като записа категорична победа над Кайл Даукаус на историческата галавечер UFC Свобода 250 пред Белия дом. Американецът се нуждаеше от по-малко от пет минути, за да приключи двубоя и да добави още един впечатляващ успек към визитката си. Срещата започна с поваляне на бившия борец. На земята Даукаус затвори гарда и успя за известен период да ограничи офанзивата на Никъл. Последният обаче пласира силни лакти и контролираше изцяло позицията. Липсата на активност принуди съдията Джейсън Херцог да върне двамата бойци в стойка малко повече от минута преди края на рунда.

След подновяването на битката Даукаус опита да увеличи натиска и тръгна напред с удари, но именно тогава Никъл намери своя момент. Той пласира перфектна комбинация от прав ляв и мощен десен, който разтърси съперника му и го изпрати на земята. Никъл мигновено се хвърли върху своя съперник и започна да нанася серия от удари на земята. Това принуди съдията да прекрати срещата. Официалното решение дойде при 4:34 минути на първия рунд.

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