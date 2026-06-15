10-0! Джош Хокит нокаутира Дерик Люис и предизвика Алекс Перейра

Джош Хокит победи Дерик Люис с нокаут във втория рунд по време на историческата галавечер UFC Свобода 250 пред Белия дом. Бившият борец сложи край на срещата 50 секунди след началото на втората част.

По време на битката Хокит демонстрира отлична подвижност и разнообразие в арсенала си, като още в началните секунди опита въртящи се ритници, с които изненада публиката и съперника си. Люис търпеливо изчакваше своя шанс за тежък десен удар, но именно Хокит намери първи целта. Малко след средата на рунда Хокит събори Дерик Люис на земята. Последва истинска офанзива от страна на по-младия боец. Хокит зае доминираща позиция и засипа ветерана с тежки удари отгоре. Люис бе разкървавен и изглеждаше на крачка от поражението. Тогава Хокит опита ключ на ръката, но без успех и Черния звяр оцеля.

Във втория рунд Люис опита да обърне развоя на срещата и започна по-агресивно. Той успя да защити опит за събаряне и размени няколко тежки удара със своя съперник, но постепенно стана ясно, че нанесените щети в първия рунд оказват влияние. Хокит продължи да намира целта с комбинации от прави удари и да притиска Люис клеткат. След серия от точни комбинации и тежък лакът в клинча Люис вече беше сериозно наранен и трудно се защитаваше.Х окит усети края и увеличи натиска. Последва нова серия от попадения, която окончателно пречупи съпротивата на бившия претендент за титлата, а реферът прекрати двубоя.

С този впечатляващ успех Хокит прави огромна крачка напред в тежката категория и изпраща силно послание към останалите претенденти. Непосредствено след битката той предизвика Алекс Перейра.

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