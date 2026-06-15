Диего Лопес нокаутира Стийв Гарсия на UFC Белия дом

Диего Лопес записа впечатляваща победа с нокаут над Стив Гарсия по време на историческата галавечер UFC Свобода 250, която се провежда пред Белия дом във Вашингтон.

Бразилецът приключи двубоя във втория рунд след зрелищна размяна на удари и затвърди позициите си сред най-опасните бойци в категория перо. Първият рунд премина под диктовката на Гарсия, който зае центъра на октагона още от самото начало. Американецът използваше активно ритници към краката и постоянно притискаше своя съперник назад.

Лопес успя да пласира няколко добри контриращи крошета, но Гарсия беше по-агресивният боец и успяваше да трупа точки с постоянния си натиск и разнообразните атаки. Втората част започна по сходен начин. Гарсия отново контролираше центъра и намираше целта с правите си удари, докато Лопес изглеждаше предпазлив. Постепенно обаче бразилецът увеличи темпото и започна да атакува много по-настойчиво.

Решаващият момент настъпи в средата на рунда, когато Лопес пласира мощен удар, който разклати Гарсия и го прати на едно коляно. След като американецът успя да се изправи, той опита да отвърне на атаките, но Лопес усети своя шанс и продължи с яростната офанзива.

Няколко секунди по-късно нов тежък удар попадна право в брадичката на Гарсия и го изпрати на платното. Лопес не пропусна възможността да приключи срещата и засипа съперника си с удари на земята, принуждавайки съдията да прекрати двубоя.Официалното решение дойде при 2:42 минути на втория рунд, когато Диего Лопес бе обявен за победител с нокаут (удари). С успеха си Лопес напомни защо е считан за един от най-атрактивните бойци в дивизията и направи сериозна заявка за нов голям двубой в категория перо.

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