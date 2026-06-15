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Маурисио Руфи нокаутира Майкъл Чандлър пред Белия дом

  • 15 юни 2026 | 06:42
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Маурисио Руфи нокаутира Майкъл Чандлър пред Белия дом

Маурисио Руфи записа най-големия успех в кариерата си, като нокаутира бившия претендент за титлата в лека категория на UFC Майкъл Чандлър още в първия рунд на събитието UFC Свобода 250. Бразилецът приключи двубоя с впечатляващ нокаут пред хилядите фенове, събрали се за историческата галавечер пред Белия дом. 

Още от първите секунди стана ясно, че Руфи има сериозно предимство в скоростта. Чандлър започна агресивно и опита рано да пренесе битката на земята, но бразилецът отлично се защити и бързо се измъкна от опасността. След това Руфи постепенно пое контрола над срещата. Американецът трудно намираше правилната за него дистанция, а от носа му потече кръв още в средата на рунда.

Един от ударите със завъртане на Руфи сериозно разклати Чандлър. Американесът опита събаряне след това, но Руфи остана напълно спокоен и продължи систематично да разгражда защитата на ветерана. След нова комбинация и пореден удар със завъртане Чандлър рухна на земята и пое още няколко удара, а реферът моментално прекрати срещата.

Краят дойде при 4:29 минути на първия рунд, когато Маурисио Руфи бе обявен за победител с нокаут. След края на двубоя дори президентът Доналд Тръмп поздрави Руфи за впечатляващото му представяне, а бразилецът напусна клетката като една от най-обсъжданите фигури на UFC Свобода 250. 

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