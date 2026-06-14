Нова бомба от Реал Мадрид, "кралете" уредиха Марк Кукурея

Реал Мадрид продължава да е най-активният европейски клуб през това трансферно лято. Най-новото попълнение на „лос бланкос“ сега се очаква да бъде 27-годишният испански национал Марк Кукурея, съобщава ексклузивно Фабрицио Романо.

🚨💣 EXCLUSIVE: Real Madrid reach verbal agreement to sign Marc Cucurella from Chelsea, HERE WE GO!



Verbal agreement in place between all parties, player too — he’s the left back wanted by Mourinho. Details to follow.



Cucurella leaves #CFC and joins Madrid after World Cup. ⚪️🇪🇸 pic.twitter.com/kXRXWgADFm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Според информациите Реал ще плати твърда сума от около 55 млн. евро за левия бек на Челси, както и още 5 млн. евро под формата на възможни бонуси. Вече всичко е уговорено между клубовете, както и със самия играч. Привличането на футболиста е по личното настояване на новия наставник Жозе Моуриньо.

Кукурея бе свързван с конкурентите в Ла Лига Барселона и Атлетико Мадрид, след като няколко пъти намекна, че не е доволен от случващото се в Челси. Очевидно обаче той е избрал да продължи кариерата си на „Бернабеу“. През миналия сезон испанският национал игра в 50 мача, в които вкара 1 гол и даде 4 асистенции за "сините" от Лондон.

🚨💣 More on Marc Cucurella to Real Madrid exclusive story.



Spanish left back will sign a long term deal valid for 6 years and has already agreed to the move.



Another fast deal in new Real Madrid style after Bernardo, Dumfries, Konaté. 🆕



🎥 https://t.co/uYX3CZJOmZ pic.twitter.com/Abg6JZ465P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2026

Кукурея би трябвало да реши проблемите на „лос бланкос“ на левия фланг на защитата, където Ферлан Менди често се контузваше през последните сезони, а Алваро Карерас и Фран Гарсия невинаги бяха достатъчно убедителни. Къдрокосият краен бранител играе на Острова от 2021 г., като първо бе част от Брайтън, а след това премина в Челси. Любопитното е, че Кукурея е каталунец и преминава през юношеските формации на Еспаньол и Барселона.

Реал вече си осигури подписите на Ибрахима Конате, Дензъл Дъмфрис и Бернардо Силва, макар и все още тези трансфери да не са обявени официално.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google