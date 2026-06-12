Комо обмисля привличането на досегашния капитан на Реал Мадрид

Комо обмисля амбициозен трансфер на досегашния капитан на Реал Мадрид Даниел Карвахал, тъй като старши треньорът Сеск Фабрегас се стреми да добави опит и качество преди първото участие на отбора в Шампионската лига.
Топлата връзка между Реал Мадрид и Комо може да доведе до още един трансфер
Италианският тим също така следи двама млади играчи на Реал - 22-годишния Гонсало Гарсия и 21-годишния Сесар Паласиос, докато се подготвя за вероятното напускане на Нико Пас. Нападателят и перспективният футболист от академията на испанския гранд се очертават като ключови цели, тъй като Комо се стреми да се подсили в множество области. Клубът следва амбициозна стратегия за селекция на футболисти, а според изданието El Desmarque Фабрегас е склонен да доведе Карвахал в Италия, след като защитникът потвърди раздялата си с мадридчани като свободен агент.
Интерес към 34-годишния десен бек не липсва, но Комо може да му предложи шанс да остане в европейския футбол и да се състезава на най-високо ниво. Опитният бранител се разглежда като идеално допълнение към отбора, който няма богат опит в евротурнирите.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages