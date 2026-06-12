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Комо обмисля привличането на досегашния капитан на Реал Мадрид

  • 12 юни 2026 | 18:25
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Комо обмисля амбициозен трансфер на досегашния капитан на Реал Мадрид Даниел Карвахал, тъй като старши треньорът Сеск Фабрегас се стреми да добави опит и качество преди първото участие на отбора в Шампионската лига.

Топлата връзка между Реал Мадрид и Комо може да доведе до още един трансфер
Топлата връзка между Реал Мадрид и Комо може да доведе до още един трансфер

Италианският тим също така следи двама млади играчи на Реал - 22-годишния Гонсало Гарсия и 21-годишния Сесар Паласиос, докато се подготвя за вероятното напускане на Нико Пас. Нападателят и перспективният футболист от академията на испанския гранд се очертават като ключови цели, тъй като Комо се стреми да се подсили в множество области. Клубът следва амбициозна стратегия за селекция на футболисти, а според изданието El Desmarque Фабрегас е склонен да доведе Карвахал в Италия, след като защитникът потвърди раздялата си с мадридчани като свободен агент.

Интерес към 34-годишния десен бек не липсва, но Комо може да му предложи шанс да остане в европейския футбол и да се състезава на най-високо ниво. Опитният бранител се разглежда като идеално допълнение към отбора, който няма богат опит в евротурнирите.

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Снимки: Gettyimages

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