Мбапе призна, че е свирил на флейта, обеща да отпразнува по различен начин свой гол срещу Сенегал

Преди първия мач на Франция на Световното първенство, Килиан Мбапе даде интервю за американската телевизия Fox Sports. В него той разказа за младежките си години, когато е свирил на флейта, и обеща да отпразнува по този начин, ако отбележи гол в откриващия мач на „петлите“ срещу Сенегал.

„Опитах се“, обясни той пред американския канал няколко дни преди старта на Франция на Мондиал 2026. „Родителите ми искаха да се занимавам с много неща, да изследвам, да отворя съзнанието си за различни дейности. Свирих на флейта една или две години, беше забавно.“

„Ако вкарам, ще го направя заради теб“, обеща нападателят на Реал Мадрид още преди старта на двубоите.

По време на интервюто, което се провежда в автомобил, водещият Джеймс Кордън извади флейта и я даде на Килиан Мбапе. Капитанът на „сините“ опита да изсвири няколко ноти, но без особен успех. „Минаха години! Всичко съм забравил“, призна той.

„В първия мач срещу Сенегал, ако вкарам, ще го направя заради теб“, увери той, визирайки идеята на водещия Джеймс Кордън да отпразнува попадението си с подобен жест на свиренето на флейта.

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Снимки: Gettyimages