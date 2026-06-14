Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Обрат: Рашфорд може да играе отново за Манчестър Юнайтед

Обрат: Рашфорд може да играе отново за Манчестър Юнайтед

  • 14 юни 2026 | 15:01
  • 1851
  • 0
Обрат: Рашфорд може да играе отново за Манчестър Юнайтед

Английският национал Маркъс Рашфорд е напът да промени решението си и да поднови кариерата си в Манчестър Юнайтед. Позицията на крилото до скоро бе твърда - че повече няма да играе за “червените дяволи”. Неговото желание бе да остане за постоянно в Барселона, където игра под наем през последния сезон, но каталунците се отказаха да използват опцията да закупят правата му срещу 30 милиона евро. Интерес проявяваха и Нюкасъл, Тотнъм, Челси, Астън Вила и Байерн (Мюнхен), но за момента няма нищо конкретно като предложения от тези клубове.

Рашфорд в момента е в САЩ с национални отбор на Англия, но според “Сън” в последните седмици мениджърът на Юнайтед Майкъл Карик е в постоянен контакт с него и го убеждава, че може да възобнови кариерата си в клуба. Последният мач на нападателя за родния му отбор бе през декември 2024 срещу Нотингам Форест. Той има договор до юни 2028-а, а Карик го уверил, че добре дошъл обратно на “Олд Траофрд”.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

ФИФА оправда с "техническа грешка" гафа от двубоя на Швейцария

ФИФА оправда с "техническа грешка" гафа от двубоя на Швейцария

  • 14 юни 2026 | 09:53
  • 4337
  • 3
Испански вестник: Игор Тиаго?! Това е богохулство, когато си имал Ромарио и Роналдо

Испански вестник: Игор Тиаго?! Това е богохулство, когато си имал Ромарио и Роналдо

  • 14 юни 2026 | 09:29
  • 27360
  • 38
Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

  • 14 юни 2026 | 08:57
  • 47958
  • 102
Още един фаворит за треньор на “росонерите” - и Аморим е възможен вариант за Милан

Още един фаворит за треньор на “росонерите” - и Аморим е възможен вариант за Милан

  • 14 юни 2026 | 08:28
  • 2870
  • 5
Треньорът на Мароко: Изпълнихме предварителния план

Треньорът на Мароко: Изпълнихме предварителния план

  • 14 юни 2026 | 08:01
  • 1075
  • 0
Германия и Кюрасао в битка на Давид и Голиат

Германия и Кюрасао в битка на Давид и Голиат

  • 14 юни 2026 | 08:00
  • 3691
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Страхотен Никола Цолов поведе във Формула 2 след нов подиум в Барселона

Страхотен Никола Цолов поведе във Формула 2 след нов подиум в Барселона

  • 14 юни 2026 | 13:32
  • 33919
  • 51
Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

Венци: Парите от Балов са за Славия! Феновете с бирата и дрогата ще са до оградата

  • 14 юни 2026 | 13:47
  • 10269
  • 36
Очаквайте на живо: Гран При на Барселона във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Барселона във Формула 1

  • 14 юни 2026 | 15:00
  • 2024
  • 0
Прекрасен гол на Винисиус бе достатъчен на Бразилия за точка срещу Мароко

Прекрасен гол на Винисиус бе достатъчен на Бразилия за точка срещу Мароко

  • 14 юни 2026 | 03:05
  • 64882
  • 130
Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

Турция тръгна с голямата кошница, но се провали на старта

  • 14 юни 2026 | 08:57
  • 47958
  • 102
Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

Балъков: Натупахме Германия втори път, за да е ясно с дебелия печат, че не е случайно

  • 14 юни 2026 | 10:56
  • 6098
  • 19