Обрат: Рашфорд може да играе отново за Манчестър Юнайтед

Английският национал Маркъс Рашфорд е напът да промени решението си и да поднови кариерата си в Манчестър Юнайтед. Позицията на крилото до скоро бе твърда - че повече няма да играе за “червените дяволи”. Неговото желание бе да остане за постоянно в Барселона, където игра под наем през последния сезон, но каталунците се отказаха да използват опцията да закупят правата му срещу 30 милиона евро. Интерес проявяваха и Нюкасъл, Тотнъм, Челси, Астън Вила и Байерн (Мюнхен), но за момента няма нищо конкретно като предложения от тези клубове.
Рашфорд в момента е в САЩ с национални отбор на Англия, но според “Сън” в последните седмици мениджърът на Юнайтед Майкъл Карик е в постоянен контакт с него и го убеждава, че може да възобнови кариерата си в клуба. Последният мач на нападателя за родния му отбор бе през декември 2024 срещу Нотингам Форест. Той има договор до юни 2028-а, а Карик го уверил, че добре дошъл обратно на “Олд Траофрд”.