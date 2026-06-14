Обрат: Рашфорд може да играе отново за Манчестър Юнайтед

Английският национал Маркъс Рашфорд е напът да промени решението си и да поднови кариерата си в Манчестър Юнайтед. Позицията на крилото до скоро бе твърда - че повече няма да играе за “червените дяволи”. Неговото желание бе да остане за постоянно в Барселона, където игра под наем през последния сезон, но каталунците се отказаха да използват опцията да закупят правата му срещу 30 милиона евро. Интерес проявяваха и Нюкасъл, Тотнъм, Челси, Астън Вила и Байерн (Мюнхен), но за момента няма нищо конкретно като предложения от тези клубове.

Рашфорд в момента е в САЩ с национални отбор на Англия, но според “Сън” в последните седмици мениджърът на Юнайтед Майкъл Карик е в постоянен контакт с него и го убеждава, че може да възобнови кариерата си в клуба. Последният мач на нападателя за родния му отбор бе през декември 2024 срещу Нотингам Форест. Той има договор до юни 2028-а, а Карик го уверил, че добре дошъл обратно на “Олд Траофрд”.

🚨🚨| JUST IN: Michael Carrick has left the door open for Marcus Rashford to resume his Manchester United career.



Carrick has been in regular contact with Rashford and he has received positive feedback after sounding out members of the first team’s leadership group about a… pic.twitter.com/Fcfgfg328u — centredevils. (@centredevils) June 14, 2026

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