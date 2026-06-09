Манчестър Юнайтед ще се пробва за Кристиан Ромеро

Манчестър Юнайтед подготвя оферта за капитана на Тотнъм Кристиан Ромеро. След като се завърна в игра за националния отбор на Аржентина в подготовката за Световното първенство, централният защитник разсея всички съмнения около здравословното си състояние и привлече интереса на „червените дяволи“.

Ромеро записа минути в приятелския мач на "гаучосите" срещу Хондурас, като това беше първото му участие в среща след притеснителната контузия, която получи в дясното си коляно. Успоредно с това името на защитника започна да се свързва все по-усилено с Манчестър Юнайтед, който планира да подсили централната си отбрана и да го събере с Лисандро Мартинес – негов най-добър приятел и съотборник в „албиселесте“.

¡MANCHESTER UNITED, A LA CARGA POR CUTI ROMERO!



Tras volver a la actividad con la Selección Argentina en vísperas del Mundial 2026, el zaguero central y capitán de Tottenham despertó el interés de los Diablos Rojos, que ya preparan una oferta. El futbolista de los Spurs podría… pic.twitter.com/cgUEgQ5Tyq — TyC Sports (@TyCSports) June 8, 2026

Според информация на TyC Sports, „червените дяволи“ обмислят да привлекат 28-годишния централен бранител и се очаква скоро да отправят оферта към „шпорите“.

В средата на 2025 г. Ромеро поднови договора си с отбора от Северен Лондон, като удължи своя ангажимент „дългосрочно“, без да се уточнява крайна дата. В контракта е заложена и освобождаваща клауза на стойност 60 милиона евро, която се следи с внимание и от Испания.

През цялата кампания Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид бяха спрягани като отбори, проявяващи интерес към световния шампион и двукратен носител на Копа Америка. „Дюшекчиите“ го следяха през последните няколко трансферни прозореца и изглеждат най-сериозният кандидат за подписа му от трите претендента в Ла Лига.

Немаловажен фактор в полза на Манчестър Юнайтед е присъствието на Лисандро Мартинес. Ромеро поддържа много близко приятелство с него от години, като двамата дори делят една стая по време на лагерите на националния отбор. Те формираха и стабилен тандем в защита по пътя към триумфа на Копа Америка 2024.

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Снимки: Imago