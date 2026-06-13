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Манчестър Юнайтед вече преговаря за Матеуш Фернандеш, опитва се да свали цената му

  • 13 юни 2026 | 12:03
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Манчестър Юнайтед вече преговаря за Матеуш Фернандеш, опитва се да свали цената му

Манчестър Юнайтед вече е започнал преговори с Уест Хам за евентуалния трансфер на Матеуш Фернандеш, информира Бен Джейкъбс. Самият халф е дал ясен знак, че е отворен към това да се присъедини към “червените дяволи”, като личните му условия няма да бъдат проблем. Такъв обаче се явява високата цена, която “чуковете” са поставили на халфа. Лондончани искат 80-85 милиона паунда за 21-годишния португалец. От “Олд Трафорд” се опитват да намалят тази сума.

Футболният директор на Юнайтед Джейсън Уилкокс добре познава Фернандеш, когото привлече преди две години в Саутхамптън, докато още работеше за “светците”.

Според Джейкъбс от Реал Мадрид също са провели първоначални разговори с представителите на самия играч. Арсенал и Пари Сен Жермен също са отправили запитване, но интересът от страна на Манчестър Юнайтед е най-сериозен. Фернандеш е на водещо място в списъка на “червените дяволи” за лятна селекция.

Флориан Плетенберг добавя, че 20-кратният шампион на Англия вече подготвя своята оферта, но до момента не е изпратено нищо официално към Уест Хам.

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