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Манчестър Юнайтед подготвя оферта за Игор Тиаго

  • 6 юни 2026 | 17:34
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Манчестър Юнайтед подготвя оферта за Игор Тиаго

Манчестър Юнайтед подготвя оферта за нападателя на Брентфорд Игор Тиаго. След класирането за Шампионската лига "червените дяволи" подготвят сериозна лятна селекция. Приоритет е подсилване на халфовата линия, но те вече имат споразумение за привличането на Едерсон от Аталанта.

В клуба от "Олд Трафорд" анализират опциите в нападение. Ако Джошуа Зиркзее напусне, те ще се опитат да привлекат нов нападател. Игор Тиаго е начело на списъка от желани играчи на този пост.

Интерес към бившия нападател на Лудогорец има и от страна на Челси. Бренфорд са му поставили цена от 80 милиона евро. Следващите седмици обаче тя може да се увеличи, ако Тиаго се представи силно на Световното първенство, където ще участва с тима на Бразилия.

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