Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Трилър с пет гола с участието на Арсенал и Ман Юнайтед бе избран за мач на сезона в Англия

Трилър с пет гола с участието на Арсенал и Ман Юнайтед бе избран за мач на сезона в Англия

  • 11 юни 2026 | 16:37
  • 1175
  • 0

Изключително зрелищният сблъсък между Арсенал и Манчестър Юнайтед, завършил 3:2 в полза на “червените дяволи” на “Емиратс” е бил избран за мач на сезона, съобщиха от Премиър лийг. Трилърът, който бе изигран на 25-и януари, предложи изключително зрелище на привържениците, обрати и цели пет попадения. В крайна сметка това поражение не се оказа фатално за "артилеристите", които въпреки него триумфираха с титлата в първенството. Двубоят е получил 50% от всички гласувания на феновете, а любопитна подробност е, че вторият двубой в тази класация също е с участието на Манчестър Юнайтед и това е равенството им 4:4 с Борнемут. Трети в избора на феновете е впечатляващия триумф на Манчестър Сити над Фулъм с 5:4.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Конфискуваха фалшификати на артикули за световното

Конфискуваха фалшификати на артикули за световното

  • 11 юни 2026 | 15:52
  • 464
  • 0
Полицията разследва бившия собственик на Уест Хам

Полицията разследва бившия собственик на Уест Хам

  • 11 юни 2026 | 15:46
  • 788
  • 1
Спонсори за 300 милиона евро: фланелката на Реал Мадрид е най-скъпата във футбола

Спонсори за 300 милиона евро: фланелката на Реал Мадрид е най-скъпата във футбола

  • 11 юни 2026 | 15:42
  • 1342
  • 4
Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

  • 11 юни 2026 | 15:37
  • 7624
  • 11
Германия с благороден жест към феновете си заради непосилните цени на Световното

Германия с благороден жест към феновете си заради непосилните цени на Световното

  • 11 юни 2026 | 15:27
  • 4258
  • 4
Южна Корея и Чехия в първия среднощен мач

Южна Корея и Чехия в първия среднощен мач

  • 11 юни 2026 | 15:13
  • 1464
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

  • 11 юни 2026 | 15:37
  • 7624
  • 11
Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

  • 11 юни 2026 | 13:28
  • 51642
  • 82
ЦСКА има 12 месеца да разреши сериозен казус, който касае всички елитни БГ отбори

ЦСКА има 12 месеца да разреши сериозен казус, който касае всички елитни БГ отбори

  • 11 юни 2026 | 17:14
  • 4377
  • 9
Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

Бразилски гранд обяви колко милиона дължи на Лудогорец, "орлите" имат 15 дни за оспорване на сумата

  • 11 юни 2026 | 11:58
  • 29819
  • 12
Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

Шоуто започва! Мексико и Южна Африка дават старт на Световното първенство

  • 11 юни 2026 | 07:12
  • 29291
  • 34
23 неща, които не знаете за Кристиян Занов

23 неща, които не знаете за Кристиян Занов

  • 11 юни 2026 | 13:25
  • 3151
  • 3