Трилър с пет гола с участието на Арсенал и Ман Юнайтед бе избран за мач на сезона в Англия

Изключително зрелищният сблъсък между Арсенал и Манчестър Юнайтед, завършил 3:2 в полза на “червените дяволи” на “Емиратс” е бил избран за мач на сезона, съобщиха от Премиър лийг. Трилърът, който бе изигран на 25-и януари, предложи изключително зрелище на привържениците, обрати и цели пет попадения. В крайна сметка това поражение не се оказа фатално за "артилеристите", които въпреки него триумфираха с титлата в първенството. Двубоят е получил 50% от всички гласувания на феновете, а любопитна подробност е, че вторият двубой в тази класация също е с участието на Манчестър Юнайтед и това е равенството им 4:4 с Борнемут. Трети в избора на феновете е впечатляващия триумф на Манчестър Сити над Фулъм с 5:4.

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Снимки: Gettyimages