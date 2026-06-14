Могат ли "самураите" да посекат "лалетата"?

Световното първенство през 2026 година е в разгара си, а в Група F предстои един от най-интригуващите двубои в началната фаза. На стадион "АТ&T Стейдиъм" в Арлингтън, Нидерландия и Япония ще премерят сили в мач, който може да се окаже решаващ за разпределението на челните места. Докато „лалетата“ винаги са сред фаворитите, японският тим пристига с огромно самочувствие след феноменална серия от резултати.

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Япония влиза в този мач в изключителна форма. „Сините самураи“ записаха пет поредни победи в последните си пет срещи, като сред жертвите им личат имената на Англия (1:0) и Шотландия (1:0). Тези резултати показват, че тимът на Хаджиме Мориясу е готов да се надиграва с най-добрите в света. От друга страна, Нидерландия демонстрира известни колебания. В последните си три контроли „лалетата“ постигнаха трудна победа над Узбекистан (2:1), допуснаха поражение от Алжир (0:1) и завършиха наравно с Еквадор (1:1). Въпреки това, историята показва, че нидерландците знаят как да се мобилизират за големите форуми.

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Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман изрази респект към съперника, но подчерта увереността в своя състав: „Знаем, че Япония е силен отбор и ни очаква труден мач. Но ние вярваме в себе си. Уважаваме ги, но ние сме Нидерландия и те също ще ни уважават.“ Куман също така успокои феновете, че въпреки някои здравословни проблеми, ключови фигури като Мемфис Депай и вратаря Барт Вербруген са на разположение.

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От своя страна Хаджиме Мориясу беше премерен в изказването си, осъзнавайки тежестта на групата: „Трябва да оцелеем в тази фаза на всяка цена. Групата е много тежка и мачът срещу Нидерландия е огромно предизвикателство.“ Мориясу вижда този двубой като възможност Япония да достигне „нови висоти“ на световната сцена.

Контузеният Минамино ще помага на отбора на Япония

Погледът назад към историята ни връща към Световното първенство през 2010 г., когато двата отбора отново бяха в една група. Тогава Нидерландия спечели с минималното 1:0, което остава и единственият им официален сблъсък на такъв форум. Днес обаче и двата лагера имат своите кадрови проблеми. Нидерландия ще бъде без контузените Шави Симонс, Йерди Схаутен и Юриен Тимбер. Япония също е отслабена, тъй като звездите Каору Митома и Такуми Минамино пропускат турнира поради травми.

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Сблъсъкът обещава да бъде тактическо надхитряне между дисциплинираната японска защита и традиционно офанзивния стил на „оранжевите“. Началото е в 23:00 часа българско време, а залогът е огромен.

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