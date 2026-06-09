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Титулярният вратар на Нидерландия е с контузия

  • 9 юни 2026 | 23:27
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Титулярният вратар на Нидерландия е с контузия

Вратарят на Нидерландия Барт Фербрюген е получил контузия на бедрото в последния мач за подготовка на отбора за Световното първенство срещу Узбекистан, предаде ДПА. Фербрюген от Брайтън беше заменен след сблъсък с Абдукодир Хусанов през второто полувреме на мача в понеделник в Ню Йорк, който холандците спечелиха с 2:1.

"Ще трябва да изчакаме и да видим. Той ще се подложи на прегледи", заяви селекционерът Роналд Куман.

Вторият избор Марк Флекен от Байер Леверкузен замени Вербрюген до края на мача срещу Узбекистан. Третият холандски вратар е Робин Рулфс от Съндърланд.

Куман каза, че ще обсъди ситуацията, след като пристигнат в лагера на тима за Световното първенство в Канзас Сити. "Лалетата" играят първия си мач от Световното първенство в неделя срещу Япония.

По-рано нидерландците обявиха, че защитникът на Арсенал Юриен Тимбър ще пропусне Световното първенство поради контузия в слабините. Неговото място в състава е заето от Лутшарел Гертруда.

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