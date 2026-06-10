Контузеният Минамино ще помага на отбора на Япония

Нападателят Такуми Минамино ще бъде част от кампанията на японския национален отбор на Световното първенство по футбол, въпреки че все още се възстановява от контузия. 31-годишният бивш играч на Ливърпул ще заеме ролята на ментор в състава и ще опита да даде "максимална подкрепа" на сънародниците си. Минамино скъса предните кръстни връзки на лявото си коляно през декември по време на мач с клубния си тим Монако, а това сложи край на надеждите му за участие на Мондиала.

Контузията е много тежка за отбора на Япония, тъй като нападателят е водещият реализатор сред активните национали с 26 гола в 73 мача. Той беше ключов за квалификационната кампания на азиатската страна, но сега ще се наложи да оказва подкрепа на съотборниците си извън терена.

Takumi Minamino has joined the Japan national team camp as a mentor while recovering from an ACL injury.#ASMonaco pic.twitter.com/3ne37HMm8X — Yuri (@yurixlax) June 9, 2026

"Преди всичко съм щастлив, че мога да се присъединя към тази група. Много хора ми помогнаха да стигна тук и се надявам да дам максималната си подкрепа на отбора като споделя личния си опит. Както се очакваше първите няколко седмици бяха трудни. Контузиите са част от това да си атлет, но моментът, в който се случи е неприятен, бях настроен емоционално за това Световно първенство", заяви Такуми Минамино.

Ролята на японеца съответства на тенденцията отборите да ценят влиянието извън терена колкото това на него. Тимът на Австралия предприе подобен подход по време на участието си на финалите в Катар преди четири години, назначавайки Мартин Бойл за "официален мениджър на настроението". Бившият капитан на японците Мая Йошида, също беше повикан, за да изпълнява роля, подобна на тази на Минамино.

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"Самураите" ще участват на осмото си поредно Световно първенство и ще започнат участието си на 14 юни срещу Нидерландия. Останалите им противници в група F са Швеция и Тунис.

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