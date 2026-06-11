Куман: Няма смисъл да говорим за времето - знаем, че е горещо и ще трябва да се адаптираме

Селекционерът на националния отбор на Нидерландия Роналд Куман заяви, че е безсмислено постоянно да се обсъждат метеорологичните условия на Световното първенство.

„Опитваме се да започнем турнира в най-добрата възможна физическа форма. Именно затова първо отидохме в Ню Йорк, а след това в Канзас. Знаем, че е горещо, но няма смисъл непрекъснато да говорим за температурата или колко трудно ще бъде“, коментира Куман.

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„Правим всичко възможно, за да подготвим играчите по най-добрия начин. Ще трябва да се адаптираме към условията. Освен това, трябва да се съсредоточим преди всичко върху футбола и да сме сигурни, че сме готови за първия мач в неделя“, допълни наставникът на "лалетата".

Нидерландия ще изиграе първия си мач на шампионата срещу Япония на 14 юни в Арлингтън (САЩ).

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Снимки: Imago