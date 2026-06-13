Ван Хеке ще продължи семейна традиция, ако Нидерландия достигне до финала на Мондиал 2026

Ян Пол ван Хеке има възможност да спази семейната традиция и да достигне до финала на Мондиал 2026 с националния отбор на Нидерландия, като тогава може да изравни постижението на своя чичо Ян Поортвлит, играл в двубоя за титлата на Световното първенство пред 1978 година.

Очаква се защитникът Ван Хеке да започне като титуляр за "оранжевите" в първия мач на тима в група "F" на турнира в Северна Америка, който е в неделя срещу Япония в Арлингтън, Тексас.

"Чувството на гордост е огромно. Фантастично е, че съм тук сега. Това е моята мечта", заяви 26-годишният бранител пред медиите.

Ян Пол ван Хеке беше включен в състава на Нидерландия заради контузия на Юриен Тимбер. Чичото на Ван Хеке също придобива място по подобен начин в нидерландския тим през 1978 година. Ян Поортвлит играе като ляв краен защитник и се възползва от отсъствието заради травма на Хуго Ховенкамп.

На Мондиал 78 Нидерландия губи финала с 1:3 след продължения срещу домакина Аржентина, а Поортвлит дебютира с екипа на "оранжевите" само две седмици преди началото на шампионата. 70-годишният Поортвлит е чичо на Ван Хеке по майчина линия.

Останалите съперници на Нидерландия в груповата фаза на Световното първенство са Швеция и Тунис.

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Снимки: Imago