Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Япония
  3. Шок за Япония: капитанът на тима се оттегли от националния отбор три дни преди старта

Шок за Япония: капитанът на тима се оттегли от националния отбор три дни преди старта

  • 12 юни 2026 | 11:02
  • 660
  • 0

Капитанът на Япония, Уатару Ендо, обяви шокиращо оттеглянето си от националния отбор и международния футбол само три дни преди първия мач на тима на Световното първенство, съобщават медиите. 33-годишният полузащитник получи контузия в глезена по време на двубоя на клубния си тим Ливърпул срещу Съндърланд през февруари, която наложи операция. Той се завърна на пейката едва за последния мач от сезона срещу Брентфорд, когато бе на пейката. Полузащитникът изигра едно полувреме срещу Исландия, но отново бе почувствал дискомфорт и бе заменен на почивката.

Ендо: Искаме да постигне нещо невиждано във футболната история на Япония
Ендо: Искаме да постигне нещо невиждано във футболната история на Япония

“Оттеглям се от състава за Световното първенство, както обявих. След контузията си направих всичко възможно до този момент, така че не съжалявам за нищо. Разбира се, има разочарование от невъзможността да участвам на Световното първенство, но повече се гордея с това как израснахме заедно като отбор след турнира в Катар. Аз като капитан, водещ този отбор, чиято цел вече е да спечелим Световното и можем да го кажем напълно естествено”, написа Ендо в свободното време. Това е пореден удар за състава на "самураите", които загубиха и Такуми Минамино.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Мбапе: Радвах се за ПСЖ, подписвам веднага Франция да е световен шампион, без да вкарам и един гол

Мбапе: Радвах се за ПСЖ, подписвам веднага Франция да е световен шампион, без да вкарам и един гол

  • 12 юни 2026 | 10:13
  • 2506
  • 2
Ладислав Крейчи отбеляза първи гол след тъч в мач от световно първенство от 2018 година насам

Ладислав Крейчи отбеляза първи гол след тъч в мач от световно първенство от 2018 година насам

  • 12 юни 2026 | 10:13
  • 399
  • 0
Йордания пристигна в САЩ

Йордания пристигна в САЩ

  • 12 юни 2026 | 10:05
  • 247
  • 0
Отборът на ДР Конго получи разрешение да влезе в САЩ

Отборът на ДР Конго получи разрешение да влезе в САЩ

  • 12 юни 2026 | 10:05
  • 414
  • 0
Гана пристигна в Провидънс, след пет дни се изправя срещу Панама

Гана пристигна в Провидънс, след пет дни се изправя срещу Панама

  • 12 юни 2026 | 10:01
  • 252
  • 0
Тухел призна, че може да използва Белингам на необичайна позиция

Тухел призна, че може да използва Белингам на необичайна позиция

  • 12 юни 2026 | 09:56
  • 1194
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

Официално: Левски представи третото си ново попълнение

  • 12 юни 2026 | 09:14
  • 14549
  • 38
"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

  • 11 юни 2026 | 23:59
  • 70594
  • 147
Южна Корея сломи Чехия след обрат

Южна Корея сломи Чехия след обрат

  • 12 юни 2026 | 06:56
  • 48405
  • 27
Англия громи с 6:0 в закрита контрола, Тони с хеттрик

Англия громи с 6:0 в закрита контрола, Тони с хеттрик

  • 12 юни 2026 | 09:26
  • 4548
  • 1
България с първа победа във VNL след успех над Иран

България с първа победа във VNL след успех над Иран

  • 11 юни 2026 | 23:57
  • 58977
  • 51
Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група “В”

Канада и Босна и Херцеговина откриват битката в група “В”

  • 12 юни 2026 | 08:00
  • 2797
  • 0