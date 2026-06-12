Шок за Япония: капитанът на тима се оттегли от националния отбор три дни преди старта

Капитанът на Япония, Уатару Ендо, обяви шокиращо оттеглянето си от националния отбор и международния футбол само три дни преди първия мач на тима на Световното първенство, съобщават медиите. 33-годишният полузащитник получи контузия в глезена по време на двубоя на клубния си тим Ливърпул срещу Съндърланд през февруари, която наложи операция. Той се завърна на пейката едва за последния мач от сезона срещу Брентфорд, когато бе на пейката. Полузащитникът изигра едно полувреме срещу Исландия, но отново бе почувствал дискомфорт и бе заменен на почивката.

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“Оттеглям се от състава за Световното първенство, както обявих. След контузията си направих всичко възможно до този момент, така че не съжалявам за нищо. Разбира се, има разочарование от невъзможността да участвам на Световното първенство, но повече се гордея с това как израснахме заедно като отбор след турнира в Катар. Аз като капитан, водещ този отбор, чиято цел вече е да спечелим Световното и можем да го кажем напълно естествено”, написа Ендо в свободното време. Това е пореден удар за състава на "самураите", които загубиха и Такуми Минамино.

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Снимки: Gettyimages