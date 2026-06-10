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  3. Уест Хам обяви раздяла с трима след изпадането

Уест Хам обяви раздяла с трима след изпадането

  • 10 юни 2026 | 16:18
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Трима футболисти на Уест Хам - Лукаш Фабиански, Адама Траоре и Аксел Дисаси, напускат тима след изпадането в Чемпиъншип, съобщава "Скай Спортс". "Чуковете" обявиха списъка с играчи, които ще бъдат запазени след края на сезон 2025/26, а Фабиански, Траоре и отдадения под наем от Челси Дисаси не са сред тях. Опитният страж Фабиански си тръгва след осем години в източен Лондон и ще бъде свободен агент през летния трансферен прозорец.

Голяма промяна в Уест Хам след изпадането
Голяма промяна в Уест Хам след изпадането

Полякът напуска с 216 мача с екипа на "чуковете" зад гърба си и един трофей - Лигата на конференциите на УЕФА през 2023 година. 30-годишният Траоре пристигна през януари от Фулъм, но тогава от Уест Хям не обявиха каква е продължителността на договора му. В петте месеца с тима испанецът изигра 12 мача и не отбеляза нито едно попадение за лондончани. Френският централен бранител Аксел Дисаси пък ще се завърне в Челси, откъдето беше преотстъпен под наем за втората половина на изминалата кампания. През следващия сезон Уест Хам ще играе във второто ниво на английския футбол за пръв път от 2011/12, след като завърши на 18-о място във Висшата лига.

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Снимки: Gettyimages

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