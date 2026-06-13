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Черно море взима двама от Берое, а бъдещето на "заралии" е обвито в мъгла

  • 13 юни 2026 | 12:00
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Черно море взима двама от Берое, а бъдещето на "заралии" е обвито в мъгла

Футболистите на Берое Тижан Сона и Франсиско Варела ще играят в елитния Черно море (Варна), твърди "Зара спорт" и допълва, че бъдещето на клуба е обвито в мъгла.

"А нашето Берое, него живо да го оплачеш. След изпадането от Първа лига, бъдещето на клуба е обвито в пълна мъгла. Състезателите един по един си стягат багажа от Стара Загора. Берое е без треньор с малко футболисти, а стартът на подготовката за новия сезон е никому неясна. Ясна е само една контрола срещу новака във второто ниво на родния футбол ОФК Несебър. Ясно е и че Берое има професионален лиценз", пишат колегите от Стара Загора.

В информацията се казва още, че в понеделник собственикът на беройци Ернан Банато ще има среща с кмета Живко Тодоров.

"Дано тя да роди положителни новини. Славният тим с над 110-годишна история трябва да го има", пожелават си старозагорци.

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