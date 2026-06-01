  • 1 юни 2026 | 15:14
Един от капитаните на Берое обяви раздялата си с клуба

Един от играчите на футболния Берое - Хуан Пабло Саломони, който носи капитанската лента на тима в голяма част от двубоите от изминалия шампионат, използва своят акаунт в социалните мрежи, за да обяви раздялата си с клуба.

"Днес се сбогувам с Берое, клуб, който ми даде възможност да преживея уникални преживявания в Европа. Бяха две години и половина, изпълнени с учене и преживявания, които никога няма да забравя.

Искам да благодаря на феновете на клуба за непоколебимата им подкрепа, на ръководството за доверието в мен, на треньорския щаб, който ми помогна през тези години, на служителите на клуба и особено на всички мои съотборници, от които научих толкова много и с които отнасям най-хубавите спомени. 

Тръгвам си с голямо вълнение за новото предизвикателство, което ме очаква, но и с обичта на град и клуб, които ме приеха толкова топло от първия ден. Благодаря ви за всичко", написа Хуан Пабло Саломони.

