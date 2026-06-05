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Още един си тръгна от Берое

  • 5 юни 2026 | 09:53
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Още един си тръгна от Берое

Още един футболист си тръгна от изпадналия във Втора лига Берое. Това е Нене, който се сбогува с пост в социалните мрежи.

Ето какво написа той:

"Благодаря ти, Берое.

Днес ми е трудно да се сбогувам, но го правя със сърце, пълно с благодарност.

Беше трудна година, но една, от която си тръгвам с безброй спомени, които ще пазя завинаги.

Искам да благодаря на президента за доверието още от първия ден. Даде ми възможността да нося тази фланелка и ме направи част от това голямо семейство.

И на феновете... благодаря ви за огромната подкрепа и любов. За всеки аплодисмент, за всяко съобщение, за това, че бяхте до мен винаги, в добрите и в трудните моменти. Вие сте душата на този клуб.

Искам да благодаря и на моите съотборници, треньорския щаб и целия персонал на клуба. Благодаря ви за професионализма, отдадеността и за всичко, което споделихме през това време.

Част от мен ще остане в Стара Загора, с приятелите, с емоциите и с всички незабравими мигове", гласи посланието на Нене.

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