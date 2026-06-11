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Черно море привлече капитана на Добруджа

  • 11 юни 2026 | 11:47
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Черно море привлече капитана на Добруджа

Черно море започна лятната си селекция с привличането на защитника Венцислав Керчев, който за последно игра в Добруджа. 29-годишният бранител, висок 183 см, подписа днес и ще носи екипа на "моряците" през новия сезон.

Роден в Русе, Керчев започва да тренира футбол на 7-годишна възраст в школата на Дунав. През 2010 г. преминава в академията на Лудогорец, където постепенно се утвърждава като един от перспективните млади защитници.

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Преди сезон 2015/16 той става част от Лудогорец II и дебютира в "Б" група на 25 юли при загубата с 2:3 от Дунав. В рамките на месец и половина записва осем мача за втория тим, след което е повикан в първия състав от треньора Едуард Ераносян.

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На 19 септември 2015 г. Керчев прави своя дебют в "А" група, като изиграва пълни 90 минути при победата с 2:1 над Ботев (Пловдив). Половин година по-късно бележи и първия си гол за "орлите" - при успеха с 2:0 като гост на Берое на 19 март 2016 г., след който е избран за "Играч на мача".

Играл е още за тимовете на Ботев (Враца) и Славия.

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