Морето очаква поне шестима нови

Отборът на Черно море очаква поне 5-6 нови попълнения през летния трансферен прозорец. Както е известно, през зимата варненци се разделиха с Жоао Педро, Уеслен Жуниор и Фелипе Кардосо. След края на сезона клубът беше напуснат и от Влатко Дробаров, Цветомир Панов и Андреас Калкан.

Съществува вероятност обаче, след като Илиан Илиев преподписа договора си с Черно море, в отбора да се завърне и доскорошният капитан Васил Панайотов, който наскоро се сбогува с клуба. Това със сигурност би било добра новина за „моряците“, тъй като сърцатият полузащитник е сред любимците на зелената агитка.

/Пламен Трендафилов/

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