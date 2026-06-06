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Испанец може да остане в Черно море

  • 6 юни 2026 | 09:18
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Възможен е обрат с Дани Мартин в Черно море. Испанецът се смяташе за сигурен напускащ, след като договорът му изтече и стана свободен агент, но с оставането на Илиан Илиев на треньорския пост ситуацията се променя, съобщава varnautre.bg.

Черно море ще търси креативни футболисти през лятото, Илиан Илиев-младши е все по-близо до завръщане
Черно море ще търси креативни футболисти през лятото, Илиан Илиев-младши е все по-близо до завръщане

Желанието на Илиан е левият бек да остане на „Тича“ и в близките дни ще стане ясно дали на Мартин ще бъде предложено да преподпише контракта си.

Испанецът дойде при „моряците“ в началото на 2024 година и има заслуга за спечелените сребърни и бронзови медали. За два сезона и половина той записа 68 мача в първенството, в които вкара 3 гола и даде 4 асистенции.

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