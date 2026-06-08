Кметът на Стара Загора и Банато ще обсъждат бъдещето на Берое

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров заяви, че предвидената среща със собственика на Берое - Ернан Банато, на която да бъдат обсъдени бъдещето на футболния клуб и възможностите за стабилизиране след изпадането от елита, все още не е проведена.

"Имахме телефонен разговор с Ернан Банато. Все още не сме провели среща с него. Той ми каза, че ще дойде в България на 16 юни и след това ще имаме разговор на място. Повече яснота дали ще има смяна на собствеността ще може да коментираме след това. Към момента не съм чул подобна хипотеза от негова страна", каза Живко Тодоров по време на пресконференция в Община Стара Загора.

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По неговите думи заралии са получили средства от местния бизнес не само за получаване на лиценз за следващия сезон.

"В рамките на изминалите 2-3 години бизнесът многократно е помагал на футболния клуб. Става дума за обща сума от над милион евро", посочи Тодоров, след което изрази оптимизъм за бъдещето на Берое.

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"Оптимист съм, защото виждам, че има хора, които се ангажират и имат желание да помагат. Каквото и да се случи съм сигурен, че Стара Загора ще окаже своята подкрепа", каза още градоначалникът.

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