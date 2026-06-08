Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Кметът на Стара Загора и Банато ще обсъждат бъдещето на Берое

Кметът на Стара Загора и Банато ще обсъждат бъдещето на Берое

  • 8 юни 2026 | 17:28
  • 963
  • 0
Кметът на Стара Загора и Банато ще обсъждат бъдещето на Берое

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров заяви, че предвидената среща със собственика на Берое - Ернан Банато, на която да бъдат обсъдени бъдещето на футболния клуб и възможностите за стабилизиране след изпадането от елита, все още не е проведена.

"Имахме телефонен разговор с Ернан Банато. Все още не сме провели среща с него. Той ми каза, че ще дойде в България на 16 юни и след това ще имаме разговор на място. Повече яснота дали ще има смяна на собствеността ще може да коментираме след това. Към момента не съм чул подобна хипотеза от негова страна", каза Живко Тодоров по време на пресконференция в Община Стара Загора.

Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига
Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

По неговите думи заралии са получили средства от местния бизнес не само за получаване на лиценз за следващия сезон.

"В рамките на изминалите 2-3 години бизнесът многократно е помагал на футболния клуб. Става дума за обща сума от над милион евро", посочи Тодоров, след което изрази оптимизъм за бъдещето на Берое.

Банато: Това не е краят на Берое, това е началото на нова глава
Банато: Това не е краят на Берое, това е началото на нова глава

"Оптимист съм, защото виждам, че има хора, които се ангажират и имат желание да помагат. Каквото и да се случи съм сигурен, че Стара Загора ще окаже своята подкрепа", каза още градоначалникът.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Монтана си върна футболист от Хебър

Монтана си върна футболист от Хебър

  • 8 юни 2026 | 15:40
  • 1684
  • 0
Септември се раздели с Янко Георгиев

Септември се раздели с Янко Георгиев

  • 8 юни 2026 | 15:25
  • 1977
  • 2
Десислав Дяков за сезона на Аксаково

Десислав Дяков за сезона на Аксаково

  • 8 юни 2026 | 15:25
  • 1414
  • 0
Христо Златински: Изминахме един етап, предстои още много работа

Христо Златински: Изминахме един етап, предстои още много работа

  • 8 юни 2026 | 15:08
  • 1263
  • 2
Илиян Филипов: Кой и защо бави довършването на стадион "Христо Ботев"?

Илиян Филипов: Кой и защо бави довършването на стадион "Христо Ботев"?

  • 8 юни 2026 | 14:53
  • 1115
  • 3
БФС да спре с глупостта “нареден от няколко клуба жребий”

БФС да спре с глупостта “нареден от няколко клуба жребий”

  • 8 юни 2026 | 14:42
  • 10115
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

На живо! Жребият за новия сезон в efbet Лига

На живо! Жребият за новия сезон в efbet Лига

  • 8 юни 2026 | 18:51
  • 4357
  • 3
Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

Защо "най-футболният" град в САЩ не е домакин на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 12:42
  • 23180
  • 4
След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

След днешния Изпълком: обмислят сериозни промени в Съдийската комисия

  • 8 юни 2026 | 17:46
  • 3698
  • 0
Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

  • 8 юни 2026 | 10:18
  • 22941
  • 44
"Армията" грейна и отвътре

"Армията" грейна и отвътре

  • 8 юни 2026 | 12:33
  • 16907
  • 74
Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

Кои рекорди може да паднат на Мондиал 2026

  • 8 юни 2026 | 14:58
  • 7501
  • 4