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Върнаха лиценза на Берое - отборът ще участва във Втора лига

  • 4 юни 2026 | 13:24
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Отборът на Берое получи лиценз и ще може да участва в шампионата на Втора лига през следващия сезон. Това става ясно от решение на апелативната комисия към БФС. Заралии първоначално бяха оставени без позволение, но в крайна сметка ще бъдат допуснати до участие във втория ни ешелон. Отборите, които пък бяха оставени за разглеждане на по-късен етап също получиха лицензи, като Пирин е с условен.

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I. ЗАСЕДАНИЕ НА ЛИЦЕНЗИОННАТА КОМИСИЯ

Въз основа на представения доклад, оценката на документите от футболните клубове и проведената дискусия Лицензионната комисия

РЕШИ:

Да бъдат издадени лицензи за сезон 2026-2027 на изброените клубове, тъй като са изпълнили минималните изисквания на Наредбата за национално клубно лицензиране, както следва :

• „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ АРДА КЪРДЖАЛИ 1924“ АД – УЕФА лиценз;

• „ПФК СЕПТЕМВРИ“, гр. София – лиценз за ППЛ, сНационален Стадион „В. Левски“;

• „ФУТБОЛЕН КЛУБ ДУНАВ ОТ РУСЕ“ – условен лиценз за ППЛ със стадион „Русе“.

• „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ПИРИН 22“ АД – условен лиценз за ВПЛ поради наличие на разсрочени задължения към НАП.

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II. ЗАСЕДАНИЕ НА АПЕЛАТИВНАТА КОМИСИЯ

РЕШИ:

Отменя решение на Лицензионната комисия от 05.05.2026 г. за отказ от издаване на лиценз и на база на ново-представени документи и доказателства, издава лиценз за участие в Първа/Втора професионална футболна лига за сезон 2026-2027 на

• „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ БЕРОЕ - Стара Загора“ ЕАД.

На основание чл. 14, т. 2, б. „д“ от ННКЛ, издание 2025 г., лицензът се издава, при условие, че клубът спазва коректно регламентите на чл. 50 и чл. 66 от ННКЛ.

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