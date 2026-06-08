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Бала дава специални вечери в своя ресторант по време на Мондиала

  • 8 юни 2026 | 18:12
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Футболната легенда Красимир Балъков обяви, че в неговия ресторант в София "Каза Бала"ще има специални футболни вечери по време на световното първенство, което започва след три дни. Първият банкет, който ще бъде устроен от славния плеймейкър на Етър, Спортинг и Щутгарт, ще бъде на 15 юни, когато европейският шампион Испания излиза срещу Кабо Верде в своя първи мач на Мондиал 2026.

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Героят от САЩ'94 обещава интересен прием, автентична испанска кухня и хубаво вино. Следващата вечер в заведението на Бала пък ще бъде посветена на Франция - на 16 юни "петлите" на Дидие Дешан ще мерят сили със Сенегал, а на 17 юни вечерята ще е "португалска" - за срещата на Португалия с ДР Конго.

"Съберете приятели се и си направете резервации още сега, защото местата са ограничени! Очакваме ви в "Каза Бала", където футболът и добрата храна се срещат", заяви бронзовият медалист от Мондиал'94 в специално видео.

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Снимки: Imago

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