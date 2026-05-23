Участието на ДР Конго на Световното е под въпрос

Националният отбор на ДР Конго може да бъде отстранен от Световното първенство по футбол поради епидемията от ебола в страната, съобщава ESPN.

Според Андрю Джулиани, изпълнителен директор на работната група на Белия дом за Световното първенство, отборът трябва да бъде под карантина в Белгия, където тренира и планира да играе приятелски мачове. В противен случай може да му бъде забранено да влезе в страните домакини на Мондиал 2026.

The Democratic Republic of Congo's World Cup squad have been told to isolate for 21 days before they can enter the US because of the Ebola outbreak.



DR Congo are training in Belgium after their training camp - scheduled to take place in Kinshasa - was cancelled. pic.twitter.com/H3V0zX4jWC — Match of the Day (@BBCMOTD) May 23, 2026

"Ясно заявихме на ДР Конго, че трябва да бъдат под карантина 21 дни, преди да могат да пътуват до Хюстън на 11 юни“, каза Джулиани. "Уведомихме правителството, че отборът трябва да бъде под карантина или рискува да му бъде забранено да влиза в САЩ. Не може да бъде по-ясно. Искаме да гарантираме, че тази болест няма да влезе в САЩ или да се доближи до границите ни“, добави той.

Националният тим на ДР Конго отмени тренировъчния си лагер в Киншаса поради епидемията от ебола в страната и реши да го премести в Белгия. В груповата фаза на Световното първенство те ще се изправят срещу Португалия, Узбекистан и Колумбия. Планирано е да изиграят два мача в САЩ и един в Мексико. Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли, а Канада също ще бъде негов домакин.

Снимки: Gettyimages