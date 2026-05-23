Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. ДР Конго
  3. Участието на ДР Конго на Световното е под въпрос

Участието на ДР Конго на Световното е под въпрос

  • 23 май 2026 | 16:33
  • 571
  • 0
Участието на ДР Конго на Световното е под въпрос

Националният отбор на ДР Конго може да бъде отстранен от Световното първенство по футбол поради епидемията от ебола в страната, съобщава ESPN.

Според Андрю Джулиани, изпълнителен директор на работната група на Белия дом за Световното първенство, отборът трябва да бъде под карантина в Белгия, където тренира и планира да играе приятелски мачове. В противен случай може да му бъде забранено да влезе в страните домакини на Мондиал 2026.

"Ясно заявихме на ДР Конго, че трябва да бъдат под карантина 21 дни, преди да могат да пътуват до Хюстън на 11 юни“, каза Джулиани. "Уведомихме правителството, че отборът трябва да бъде под карантина или рискува да му бъде забранено да влиза в САЩ. Не може да бъде по-ясно. Искаме да гарантираме, че тази болест няма да влезе в САЩ или да се доближи до границите ни“, добави той.

Националният тим на ДР Конго отмени тренировъчния си лагер в Киншаса поради епидемията от ебола в страната и реши да го премести в Белгия. В груповата фаза на Световното първенство те ще се изправят срещу Португалия, Узбекистан и Колумбия. Планирано е да изиграят два мача в САЩ и един в Мексико. Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли, а Канада също ще бъде негов домакин. 

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От 120 секунди до мечтата към забвението

От 120 секунди до мечтата към забвението

  • 23 май 2026 | 10:28
  • 1884
  • 1
След дъжд - качулка: нямало дузпа за Селтик в последната минута

След дъжд - качулка: нямало дузпа за Селтик в последната минута

  • 23 май 2026 | 09:17
  • 8469
  • 10
Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

Като Джерард или като Далглиш ще си тръгне Салах

  • 23 май 2026 | 09:01
  • 13776
  • 3
За първи път от 40 години без играч на Ливърпул за Англия на Световно

За първи път от 40 години без играч на Ливърпул за Англия на Световно

  • 23 май 2026 | 08:48
  • 11080
  • 12
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 19277
  • 17
Магическият Неймар: дразнещ и неустоим

Магическият Неймар: дразнещ и неустоим

  • 23 май 2026 | 08:08
  • 4761
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

Изненада! Никола Цолов ще стартира от първа редица в основното състезание в Монреал

  • 23 май 2026 | 07:46
  • 35328
  • 20
Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

Играч на сезона в Премиър лийг е Бруно Фернандеш

  • 23 май 2026 | 13:37
  • 9089
  • 23
Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

Отличен резултат и трето място за Саръбоюков на Диамантената лига в Сямън

  • 23 май 2026 | 15:25
  • 4109
  • 2
26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

26 въпроса към Тухел за състава на Англия за Мондиал 2026

  • 23 май 2026 | 08:38
  • 19277
  • 17
Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

Лудогорец се разделя с Хьогмо още преди мача срещу ЦСКА?

  • 23 май 2026 | 09:03
  • 31174
  • 77
Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

Янтра трябва да направи последната крачка! Четири отбора се борят за оцеляване във Втора лига

  • 23 май 2026 | 09:13
  • 12934
  • 14