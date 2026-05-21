Епидемия от ебола промени плановете на ДР Конго преди Мондиал 2026

  • 21 май 2026 | 18:55
Националният отбор на ДР Конго отмени събитията преди участието на Мондиал 2026 в столицата Киншаса заради епидемията от ебола в страната и вместо това ще се подготвя в Белгия.

Съставът на Себастиен Дезабър трябваше да проведе отворена тренировъчна сесия пред феновете в ДР Конго, които да изпратят отбора с церемония, на която трябваше да присъства и президентът Феликс Чисекеди, преди участието на Световното първенство в Северна Америка. Рестрикциите за пътуване, наложени от Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC), обаче предизвикаха промяна в плановете на федерацията. Всички членове на щаба на тима трябва да са напуснали страната до днес, ако искат да бъдат допуснати в САЩ безпроблемно.

ДР Конго остана без важен защитник за Световното

Отборът на ДР Конго планира да пътува до Съединените щати на 10 или 11 юни, преди да започне участието си срещу Португалия на 17 юни. Другите тимове в група „K“ са Колумбия и Узбекистан. „Промяната не е твърде голяма, защото планирахме да бъдем само три дни в Киншаса. Просто ще запазим програмата си в Белгия, а събитието на 25 май ще се проведе в Брюксел вместо в Киншаса“, заяви говорител на националния отбор на ДР Конго пред RFI.

По време на Световните финали африканският тим ще бъде базиран в Хюстън, Тексас. Здравният департамент на щата заяви в сряда, че „работи в тясно сътрудничество със CDC, ФИФА и местните здравни служби, за да гарантира здравето и безопасността на отборите, зрителите и всички жители на Тексас“.

Снимки: Gettyimages

