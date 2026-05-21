Епидемия от ебола промени плановете на ДР Конго преди Мондиал 2026

Националният отбор на ДР Конго отмени събитията преди участието на Мондиал 2026 в столицата Киншаса заради епидемията от ебола в страната и вместо това ще се подготвя в Белгия.

Съставът на Себастиен Дезабър трябваше да проведе отворена тренировъчна сесия пред феновете в ДР Конго, които да изпратят отбора с церемония, на която трябваше да присъства и президентът Феликс Чисекеди, преди участието на Световното първенство в Северна Америка. Рестрикциите за пътуване, наложени от Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ (CDC), обаче предизвикаха промяна в плановете на федерацията. Всички членове на щаба на тима трябва да са напуснали страната до днес, ако искат да бъдат допуснати в САЩ безпроблемно.

ДР Конго остана без важен защитник за Световното

Отборът на ДР Конго планира да пътува до Съединените щати на 10 или 11 юни, преди да започне участието си срещу Португалия на 17 юни. Другите тимове в група „K“ са Колумбия и Узбекистан. „Промяната не е твърде голяма, защото планирахме да бъдем само три дни в Киншаса. Просто ще запазим програмата си в Белгия, а събитието на 25 май ще се проведе в Брюксел вместо в Киншаса“, заяви говорител на националния отбор на ДР Конго пред RFI.

DR Congo have suspended their pre World Cup camp due to Ebola outbreak, reports @espn



+130 deaths and +600 infected people in this country due to Ebola in the last days… 🇨🇩🦠 pic.twitter.com/XmDfEeP4yb — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) May 21, 2026

По време на Световните финали африканският тим ще бъде базиран в Хюстън, Тексас. Здравният департамент на щата заяви в сряда, че „работи в тясно сътрудничество със CDC, ФИФА и местните здравни служби, за да гарантира здравето и безопасността на отборите, зрителите и всички жители на Тексас“.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages