Конго и Чили играят при закрити врати във Франция

Последният подготвителен мач на националния тим на Демократична република Конго (ДР Конго) срещу Чили преди Световното първенство ще се проведе при закрити врати във френския град Орлеан във вторник, обяви говорител на тима, цитиран от агенция Reuters. Първоначално двубоят беше насрочен за Кадис в Испания, но кметът на града го отмени поради опасения от епидемията от вируса Ебола в централноафриканската страна. Отборът на ДР Конго се подготвя за Мондиал 2026 в испанския град Марбея, след като завърши 10-дневен тренировъчен лагер в Белгия, където в сряда направи равенство 0:0 в контрола с Дания.

Представители на Съединените щати по-рано информираха футболистите и служителите в тима, че трябва да са били извън страната 21 дни и да нямат симптоми, преди да им бъде позволено да влязат в САЩ, за да участват в Световното първенство. Никой от 26-те футболисти от състава не играе в ДР Конго, като повечето са част от клубове в Европа, а малкото длъжностни лица са отпътували от страната, за да се присъединят към лагера. Всички лица отговарят на изискванията, според представители на отбора. Конгоанският тим ще пътува до базата си в Хюстън в четвъртък. Отборът ще започне участито си в Група K на Световното първенство с двубой срещу Португалия шест дни по-късно.

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Снимки: Imago