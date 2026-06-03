Проблеми с контрола на ДР Конго

В щаба на националния отбор по футбол на Демократична република Конго се надяват, че ще успеят да проведат контролата с Чили, която е предвидена да се играе идния понеделник в Испания, съобщава агенция Ройтерс.

Двубоят трябваше да се състои в Линеа де Консепсион - първото селище след границата между Испания и Гибралтар, но кметът на града Хуан Франко съобщи във вторник, че това няма да се случи, тъй като налага забрана на конгоанския отбор заради епидемията от Ебола в страната.

DR Congo vs Chile World Cup friendly in Spain cancelled over Ebola fears https://t.co/iC2FntyfxW — Naija Times (@ntmdotng) June 3, 2026

Националите на ДР Конго се подготвят за първото си участие на световно първенство от 52 години насам в Белгия и тази вечер в Лиеж трябва да играят контрола с Дания. Освен това практически целият състав на тима, заедно с треньорския щаб, живее в Европа.

"Ситуацията в ДР Конго с Ебола вируса е такава, че с документите, с които разполагаме, не можем да сме сигурни, че няма риск от провеждането на мача. Така че нашето единствено възможно решение е да не позволим провеждането на срещата", каза в изявлението си кметът Франко.

От Конгоанската футболна федерация (ФЕКОФА) заявиха, че тимът покрива всички здравни изисквания, но вече се водят преговори с представители на Испанската футболна федерация за провеждане на мача на друго място.

"Сигурен съм, че ФЕКОФА ще намери решение. Уважаваме решението на властите в Линеа де Консепсион, което е взето под страха от Ебола. Ние всеки ден се консултираме с ФИФА заради болестта. Нашите доктори са в постоянен контакт и следваме всички здравни предписания", каза старши треньорът на конгоанците Себасиен Десабре.

ДР Конго е група "К" на световното първенство заедно с отборите на Португалия, Колумбия и Узбекистан. Първият мач на тима е на 17 юни срещу португалците.

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