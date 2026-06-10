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Мексико значително увеличи полицейското присъствие преди откриването

  • 10 юни 2026 | 16:57
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Утре в Мексико Сити ще бъде дадено началото на Световното първенството. Тогава е откриването и първият мач от турнира между Мексико и Южна Африка. Въпреки проблемите, които имаше в страната през последните месеци, властите уверяват, че са готови и всичко е под контрол.

Мексико значително увеличи полицейското присъствие в столицата и въоръжени патрули се разхождат между пристигналите туристи. Очаква се в страна да пристигнат над 5 милиона посетители за мачовете от Мондиал 2026. Властите ще разчитат на почти 100 000 военни, полиция и частни фирми, за да осигурят охраната в този период.

"Градът има голям опит с организирането на подобни събития и със събирания на голям брой хора. Има доверие", заяви шефът на полицията в Мексико Сити Пабло Васкес пред AFP.

Турнирът идва три месеца след убийството на местен нарко бос, което доведе до престрелки по улиците, блокади в западната част на страната и над 60 убити. В дните преди началото на Мондиала пък страчка на учителите блокира основни магистрали. Властите се притесняват, че протестите може да доведат до проблеми и в деня на откриването. Поради това бяха изграден кордон около историческия площад Зокало, където ще бъде и фен зоната.

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Туристи в Мексико Сити споделят, че са изненадани от големия брой полицаи в центъра на града. Местните власти уверяват, че всичко е под контрол, а от ФИФА заявиха, че нямат притеснения в сигурността.

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