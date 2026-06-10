Алфред безапелационна на 100 метра на Диамантената лига в Осло

Олимпийската шампионка на 100 метра от Париж 2024 Джулиън Алфред спечели убедителна победа в дисциплината на Диамантената лига в Осло, Норвегия. Спринтьорката от Сейнт Лусия финишира за 10.76 секунди (+3.2 м/сек) и повтори миналогодишната си победа в Норвегия, когато също беше №1 на 100 м.

Британката Ейми Хънт, която преди броени дни записа първото си слизане под 11 секунди на 100 метра, го направи отново, но този път с по-силен попътен вятър. Тренировъчната партньорка на българската спринтьорка Кристен Радуканова завърши втора с 10.99 сек. Новозеландката Зоуи Хобс се нареди трета с 11.03 сек.

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Снимки: Gettyimages