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Алфред безапелационна на 100 метра на Диамантената лига в Осло

  • 10 юни 2026 | 22:43
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Алфред безапелационна на 100 метра на Диамантената лига в Осло

Олимпийската шампионка на 100 метра от Париж 2024 Джулиън Алфред спечели убедителна победа в дисциплината на Диамантената лига в Осло, Норвегия. Спринтьорката от Сейнт Лусия финишира за 10.76 секунди (+3.2 м/сек) и повтори миналогодишната си победа в Норвегия, когато също беше №1 на 100 м. 

Британката Ейми Хънт, която преди броени дни записа първото си слизане под 11 секунди на 100 метра, го направи отново, но този път с по-силен попътен вятър. Тренировъчната партньорка на българската спринтьорка Кристен Радуканова завърши втора с 10.99 сек. Новозеландката Зоуи Хобс се нареди трета с 11.03 сек. 

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Снимки: Gettyimages

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