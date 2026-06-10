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17-годишният Луткенхаус с ново епично бягане на 800 м, взе скалпа на олимпийския шампион

  • 10 юни 2026 | 21:48
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17-годишният Луткенхаус с ново епично бягане на 800 м, взе скалпа на олимпийския шампион

Невероятната година за Купър Луткенхаус продължи и на Диамантената лига в Осло тази вечер, където той изпревари олимпийския златен медалист Емануел Уанионий от Кения, за да спечели втората си победа в Диамантената лига в рамките на седмица. 

Световният шампион в зала на 800 метра от тази зима финишира с личен рекорд и най-добър резултат в света за сезона от 1:42.08 минути. 17-годишният американски талант предприе своята атака около 200 метра преди финала, когато все още начело беше световният и олимпийски шампион Уанионий. Луткенхаус увеличаваше аванса си, но в последните метри кенийският му съперник даде най-доброто от себе си, но тези усилия доведоха до второ място с разлика от само една стотна от секундата - 1:42.09 мин. 

Друг световен шампион Марко Ароп (Канада) тази вечер остана трети с 1:43.33 мин. 

С постижението си от днес Луткенхаус се изкачи до 14-та позиция във вечната ранглиста на 800 метра. Съвсем малко не стигна на американеца да подобри и рекорда на турнира в Осло, който е 1:42.04 мин на световния рекордьор Дейвид Рудиша от 2010 г. 

Олимпийският шампион Уанионий не пропусна да похвали своя млад опонент, който го победи днес, но изрази задоволство и от собственото си представяне в Осло.

“Това момче е в добра форма. Можете ли да повярвате, че като олимпийски шампион се опитвате да съборите 17-годишно момче? Започнах състезанието отпред и след 600 метра се опитах да видя кой идва да ме бутне. После го видях да ме изпреварва, затова се опитах да отговоря. Но целта ми днес беше да пробягам малката си дистанция, да се подобря. Сезонът все още е в началото. Всъщност се чувствам толкова щастлив да бягам - дъщеря ми ме наблюдава. Планирам да се прибера утре, за да тренирам за следващото състезание в Монако и да се насладя на известно време със семейството си. Дори треньорката ми ми каза: не забравяйте, че дъщеря ви те наблюдава сега. Казва се Ноела”, каза Уанионий след второто си място.

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Снимки: Gettyimages

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