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Луси Хадауей: Физиотерапевтът, който прескача граници по пътя към Глазгоу 2026

  • 7 юли 2026 | 17:41
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Луси Хадауей: Физиотерапевтът, който прескача граници по пътя към Глазгоу 2026

В света на елитната лека атлетика, където професионализмът често изисква пълно себеотдаване, Луси Хадауей успява да намери уникален баланс. 26-годишната състезателка в скока на дължина не само доминира в сектора през 2026 година, но и продължава да упражнява своята професия като физиотерапевт в Йорк, поставяйки нуждите на своите пациенти наравно със спортните си амбиции.

Златният сезон на 2026-а

Годината се очертава като най-успешната в кариерата на Хадауей. На 14 февруари 2026 г. тя завоюва първата си национална титла на Британското първенство по лека атлетика в зала в Бирмингам. С резултат от 6.45 метра тя изпревари Алис Хопкинс и Моли Палмър, за да стъпи на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

Формата ѝ продължи да се подобрява и през летния сезон. На 14 юни в Бирмингам Луси записа нов личен рекорд от 6.75 метра – постижение, което я нарежда сред най-добрите в света за годината. Само седмица по-късно, на 21 юни, тя затвърди лидерската си позиция, печелейки титлата на Шампионата на Обединеното кралство с опит от 6.67 метра, оставяйки зад себе си конкурентката си Моли Палмър.

От Йорк до Глазгоу

Тя вече гледа към следващото голямо предизвикателство – Игрите на Британската общност в Глазгоу. Нейната селекция в отбора на Англия е логично следствие от постоянството, което показва през последните години. Хадауей не е непозната за големите форуми; тя вече има в колекцията си бронзов медал от Европейското първенство за младежи под 23 години в Талин (2021) и бронз от Младежките игри на Британската общност в Насау (2017).

Въпреки натоварения график на тренировки и състезания, Луси остава здраво стъпила на земята, работейки на непълен работен ден като физиотерапевт. Тази двойна роля не само ѝ дава различна перспектива към спорта, но и я вдъхновява да показва, че с правилната дисциплина границите между професионалния живот и световния атлетизъм могат да бъдат преодолени.

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Снимки: Gettyimages

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