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Тийнейджър маратонец се бори за живота си след падане от деветия етаж

  • 7 юли 2026 | 13:17
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Тийнейджър маратонец се бори за живота си след падане от деветия етаж

Тийнейджър се бори за живота си, след като е паднал от деветия етаж на жилищна сграда часове след като е завършил полумаратон в Голд Коуст в събота. Тайлър Кайеха (на снимката вдясно) е бил открит на паркинга на сградата “Есеншъл“ в Сърфърс Парадайс около 4:30 ч. сутринта в неделя, приблизително 45 минути след като е паднал върху автомобил.

Според Канал 7 18-годишният младеж е получил първа помощ от парамедици на място и е откаран в университетската болница в Голд Коуст в критично състояние със сериозни травми на главата и корема. Кайеха остава в интензивно отделение с тежка мозъчна травма.

Според информация на телевизията се предполага, че той е загубил ключа за стаята си, прескочил е ограда, влязъл е през аварийния изход, стигнал е до покрива на сградата и се е опитал да се спусне до апартамента си.

“Разследването показва, че мъжът се е върнал в жилищния комплекс и се е опитал да влезе в сградата“, се казва в изявление на полицията в Куинсланд.

В публикации в социалните мрежи преди инцидента Кайеха разкрива, че е поставил личен рекорд в полумаратона, подобрявайки предишното си време с 13 минути.

“Супер доволен съм от това, особено като се има предвид, че дори нямах възможност да загрея“, пише той към публикация с видео, на което се подготвя и участва в състезанието.

През март Кайеха също така е пробягал 100 км за 24 часа, за да събере средства за Детската болница в Куинсланд, вдъхновен от борбата на свой приятел с левкемия. Новината за тежкото състояние на Кайеха накара приятели и последователи да му изпратят съобщения за подкрепа в Инстаграм.

“Дръж се, човече! Мислим за теб, много любов и молитви“, пише един от тях.

“Изпращам молитви“, добавя друг.

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