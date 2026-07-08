Днес ще станат ясни всички полуфиналисти на "Уимбълдън"

"Уимбълдън" навлиза в своята решаваща фаза, а днешният ден обещава да бъде много интересен. След като Новак Джокович и Яник Синер вече си осигуриха място на полуфиналите, днес е ред на останалите претенденти да премерят сили на свещената трева в Лондон.

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Започнаха 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", ето какво се случи днес

Централното събитие при мъжете днес е дуелът между седмия поставен Тейлър Фриц и втория в схемата Александър Зверев. Германецът, който пристигна в Лондон като шампион от "Ролан Гарос", търси реванш за болезнената си загуба от Фриц на същите кортове през 2024 г., когато американецът осъществи обрат от два сета пасив. Фриц демонстрира изключително агресивна игра и доминиращ сервис през целия турнир, което го нарежда сред претендентите за трофея.

На Корт №1 британската публика ще подкрепя своята нова голяма надежда – Артър Фери. 23-годишният тенисист, участващ с „уайлд кард“ и заемащ 114-то място в ранглистата, се превърна в сензацията на турнира. След като отстрани Григор Димитров в драматичен петсетов трилър, Фери се изправя срещу деветия поставен Флавио Коболи. Британецът вече има победа над Коболи от Откритото първенство на Австралия по-рано тази година, което му дава допълнително самочувствие.

При дамите вниманието е насочено към мача между финалистката от миналата година Джазмин Паолини (13) и Марта Костюк (12). Италианката се намира в отлична форма, но статистиката показва потенциална слабост в нейния сервис – средната му скорост от началото на турнира е едва 153 км/ч. Това може да се окаже решаващо срещу Костюк, която е известна като една от най-добрите при ретурите в женския тур през този сезон.

В другия четвъртфинал за деня опитната Елиз Мертенс (25) ще се изправи срещу деветата поставена Линда Носкова. Мертенс демонстрира стабилност по време на целия турнир, докато Носкова се бори усилено, за да достигне до тази фаза, преминавайки през няколко тежки трисетови мача.

Победителите от днешните мачове ще се присъединят към Новак Джокович и Яник Синер. Вчера 39-годишният сърбин оцеля в най-дългия четвъртфинал в историята на "Уимбълдън", побеждавайки Феликс Оже-Алиасим за 5 часа и 13 минути. Синер пък бе категоричен срещу Ян-Ленард Щруф, печелейки в чисти сетове. При жените Коко Гоф и Каролина Мухова вече чакат своите съпернички на полуфиналите.

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