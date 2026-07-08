Леката атлетика се завръща на Националния стадион "Васил Левски"

Леката атлетика се завръща на Националния стадион "Васил Левски”. Този уикенд, на 11 и 12 юли, съоръжението ще приеме за първи път състезание от националния календар, след мащабния ремонт. На изцяло новата писта ще се проведе Националният шампионат за момчета и момичета под 16 години, който ще събере близо 400 от най-перспективните млади атлети от цялата страна.

Надпреварата ще събере близо 400 от най-перспективните млади лекоатлети от цялата страна, а завръщането на най-голямото спортно съоръжение в България стана възможно благодарение на усилията на БФЛА и финансирането на Министерството на младежта и спорта.

"Много съм щастлив, че за първи път ще видим състезание от националния календар на новата писта на стадион "Васил Левски". Атлетическите таланти на България заслужават да се изявяват при възможно най-добрите условия и затова ние, от БФЛА, няма да пестим силите си, за да може да им ги осигуряваме.

Благодаря на Министерството на младежта и спорта за подадената ръка и подкрепата. Това е пример, че когато сме заедно, няма невъзможни неща. Ще продължим да се борим за нашата голяма цел, която остава леката атлетика да има свой собствен дом, чието ползване да не зависи от концерти и футболни срещи", коментира президентът на БФЛА Георги Павлов.

Националният шампионат по лека атлетика за момчета и момичета под 16 години ще се проведе в събота и неделя, като стартът на първия състезателен ден е в 14:30, а на втория - в 9:00 часа.

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