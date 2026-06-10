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Дос Сантос “разплака” Вархолм и в Норвегия, 3 от 3 за Заплеталова

  • 10 юни 2026 | 23:40
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Дос Сантос “разплака” Вархолм и в Норвегия, 3 от 3 за Заплеталова

Световният шампион на 400 метра с препятствия от Юджийн 2022 Алисън дос Сантос “разплка” световния рекордьор Карстен Вархолм за трети път в турнирите от Диамантената лига през този сезон. Ударът, който нанесе бразилецът, този път беше по-сериозен, тъй като Вархолм беше победен пред родна публика. 

Дос Сантос спечели надпреварата в Осло с 46.89 мин. Въпреки подкрепата на публиката Вархолм трябваше да се задоволи с второто място днес с 47.40 сек. Американецът Кейлъб Дийн се нареди трети с 48.22 сек. 

Бронзовата медалистка от Световното първенство по лека атлетика в Токио през миналата година на 400 м/пр Ема Заплеталова също постигна три победи от три старта в Диамантената лига през 2026 г. Словачката обаче този път не подобри националния рекорд на страната си. Заплеталова извоюва първото място с 53.13 сек. Ямайката Рушел Клейтън завърши втора с 53.50 сек, а американката Джазмин Джоунс допълни тройката с 54.09 сек. 

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Снимки: Gettyimages

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